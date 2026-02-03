VerslasAgronaujienos

I. Ruginienė: vadinamasis Pieno įstatymas bus tobulinamas toliau

2026 m. vasario 3 d. 18:27
Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė žada toliau dirbti tobulinant vadinamąjį Pieno įstatymą, kuris didintų paskatas vietiniams pieno gamintojams bei užtikrintų smulkiųjų šio sektoriaus atstovų konkurencingumą.
Daugiau nuotraukų (4)
Tai premjerė kalbėjo antradienio susitikime su Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) atstovais, pranešė Vyriausybės kanceliarija.
Susitikime taip pat aptartos žalio pieno supirkimo tendencijos ir reguliavimas, valstybės maisto rezervo formavimas.
„Lietuvai svarbu turėti stiprų nacionalinį žemės ir maisto ūkį, gerai išvystytą valstybės rezervo sistemą ir būti kuo savarankiškesnei apsirūpinant „nuo lauko iki stalo“. Maisto tarybai jau esu pavedusi suformuoti siūlymus, kaip patobulinti rezervo formavimą, paskatinant vietos ūkininkus, mažinant maisto eikvojimą ir kuo tikslingiau naudojant viešąsias lėšas“, – pranešime teigė I. Ruginienė.
Anot Vyriausybės kanceliarijos, taip pat aptarti miškų politikos ir kirtimų normos, pluoštinių kanapių produktų gamybos reguliavimo ir kiti klausimai.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Pienas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.