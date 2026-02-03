I. Ruginienė: vadinamasis Pieno įstatymas bus tobulinamas toliau

Tai premjerė kalbėjo antradienio susitikime su Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) atstovais, pranešė Vyriausybės kanceliarija.
Susitikime taip pat aptartos žalio pieno supirkimo tendencijos ir reguliavimas, valstybės maisto rezervo formavimas.
„Lietuvai svarbu turėti stiprų nacionalinį žemės ir maisto ūkį, gerai išvystytą valstybės rezervo sistemą ir būti kuo savarankiškesnei apsirūpinant „nuo lauko iki stalo“. Maisto tarybai jau esu pavedusi suformuoti siūlymus, kaip patobulinti rezervo formavimą, paskatinant vietos ūkininkus, mažinant maisto eikvojimą ir kuo tikslingiau naudojant viešąsias lėšas“, – pranešime teigė I. Ruginienė.
Anot Vyriausybės kanceliarijos, taip pat aptarti miškų politikos ir kirtimų normos, pluoštinių kanapių produktų gamybos reguliavimo ir kiti klausimai.