Lietuvoje – pirmasis pavojingos paukščių ligos protrūkis: virusas akimirksniu gali sunaikinti ištisus ūkius

Pirmadienį, vasario 2 d., gavę pranešimą ir nuvykę į ūkį VMVT inspektoriai aptiko, kad pusė laikytų paukščių jau nugaišo, o likusieji, patvirtinus ligą, bus sunaikinti siekiant sustabdyti tolesnį viruso plitimą. Pirminiais duomenimis atskirtoje nuo likusių paukščių patalpoje buvo laikomos žąsys. Jos buvo lesinamos ir lauke, ir viduje. Specialistai atkreipia paukščių laikytojų dėmesį, kad paukščių lesinimas lauke pritraukia laukinius paukščius, kurie gali pernešti užkrečiamąsias ligas.
„Pavojus realus visiems ūkiams, nepriklausomai nuo jų dydžio. Stebint situaciją kaimyninėje Lenkijoje, kur per praėjusius metus užfiksuota beveik 130 Niukaslo ligos protrūkių. Latvijoje taip pat jau buvo nustatytas vienas šios ligos atvejis mažame paukščių ūkyje, todėl buvo tik laiko klausimas, kada virusas pasieks Lietuvą, ir tai, deja, atsitiko.
Tai pavojinga situacija, kuri reiškia, kad nėra nei vienas apsaugotas – jei tik nesilaikoma saugos, higienos ir kitų privalomų biosaugos priemonių, mirtini virusai patenka žaibiškai, – kalbėjo LR vyriausiasis veterinaras Vaidotas Kiudulas ir papildė: „Šiuo atveju procesas suveikė efektyviai: laikytojas laiku pranešė apie gaišimus, tad buvo atrinkti mėginiai ir operatyviai reaguojama, likę paukščiai bus nugaišinti ir saugiai sunaikinti, kad liga neplistų.“
Niukaslo liga – labai agresyvus virusinis susirgimas, galintis per trumpą laiką sunaikinti ištisus paukštininkystės ūkius. Virusas plinta ne tik per laukinius migruojančius paukščius, bet ir per užterštą transportą, avalynę, inventorių ar kitus netiesioginius kontaktus.
Ši liga plinta per tiesioginį kontaktą su sergančiais paukščiais, taip pat per jų išskyras, užterštą lesalą, vandenį, įrangą ar transportą – aplinkoje virusas gali išlikti kelias savaites. Paukščiams gali pasireikšti kvėpavimo sutrikimai, paralyžius, nerviniai traukuliai, viduriavimas, sumažėti dedamų kiaušinių, sunkiais atvejais gali nugaišti visi laikomi paukščiai.
Nors žmonėms ši liga didelės grėsmės nekelia, galimi susirgimai konjunktyvitu, todėl kontaktuojant su paukščiais būtinas ypatingas atsargumas.
VMVT ragina nedelsiant stiprinti biosaugos priemones, atidžiai stebėti paukščių sveikatą ir apie bet kokius ligos požymius nedelsiant pranešti VMVT. Skirtingai nuo paukščių gripo, nuo Niukaslio ligos paukščiai yra vakcinuojami ir, vakcinuojant pagal vakcinos gamintojų instrukcijas, paukščiai apsaugomi nuo šios ligos. Nors vakcinacija nuo šios ligos nėra privaloma, dauguma verslinių paukščių laikytojų vakcinuoja savo laikomus paukščius.
„Bet koks delsimas ar aplaidumas gali turėti katastrofiškų pasekmių visam šalies paukštininkystės sektoriui. Nepranešus apie ligą, jos plitimas į kitus ūkius gali būti labai greitas, sukelti didelius ekonominius nuostolius, nes dėl šios paukščių ligos gaišimas yra didelis ir reikia naikinti visus esamus paukščius“, – įspėja V. Kiudulas.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)Ligapaukštynas
Rodyti daugiau žymių