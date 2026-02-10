Šie vaisiai jau greitai taps prabangos preke – ūkininkų sandėliai jau apytuščiai

Kalbamės su Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ vadove Vitalija Kuliešiene ir bandome išsiaiškinti, kodėl vietiniai obuolių augintojai nebeturi obuolių.
– Kaip čia atsitiko, kad nebeturėsime lietuviškų obuolių? O dar tik vasario pradžia.
– Būtų labai gerai, kad tų obuolių užtektų iki vasario mėnesio vidurio. Pernai pavasarį obelis šalnos pažeidė, todėl ir neturime lietuviškų obuolių. Gal kiek geriau didesniems ūkiams ir jie su savais, lietuviškais, obuoliais pratemps laiką iki vasario vidurio.
– O kaip su obuoliais Panevėžio rajone?
– Gal obuolių dar turi Rimantas ir Vaiva Urbonavičiai bei Paulius Speičys, bet jie prekiauja ne turgavietėse, o per prekybos centrus. Tačiau nemanau, kad ir pas juos yra obuolių perteklius.
– Ką galėtumėte pasakyti apie Dembavos medelyną?
– Dembavos medelyno obuolių derlius buvo vos 8 tonos ir skynė tik vasarinius obuolius. Obelys patyrė pavasarines šalnas, o obuoliai užaugo tik ant tų obelų, kurios žydėjo iki šalnų. Todėl obuolių jau seniai nebeturi.
– Tai dabar valgysime lenkiškus obuolius?
– Tai jau dabar veža juos iš Lenkijos. Nors ir Lenkijoje obelys gavo šalnų, bet ten sodų plotai didesni. Todėl jie turi daugiau obuolių.
– O gal ši žiema dėkinga obuolių augintojams?
– Dabar negalima pasakyti, kaip bus ir koks derlius bus. Reikia sulaukti pavasario, bet obelys pasiruošusios, nes pernai derliaus nebuvo. Obelys visas medžiagas naudojo žiedinių pumpurų ir ūglių auginimui. Jeigu nebus šalnų, sodininkai tikisi gero derliaus.
obuoliaiderliussodininkai
