Pieno kainos smuko pagrindinėse ES eksportuotojų šalyse, tarp jų – ir Lietuvoje

ES Pieno rinkos stebėjimo centro (MMO) duomenimis, 2025 m. gruodį pieno supirkimo kainos mažėjo ne visose Bendrijos valstybėse, tačiau ryškiausias kritimas fiksuotas pagrindinėse pieno eksportuotojose – Belgijoje, Danijoje, Airijoje, Lietuvoje ir Nyderlanduose. Šiose šalyse per metus supirkimo kainos smuko maždaug ketvirtadaliu.
MMO duomenimis, praėjusių metų gruodį vidutinė pieno supirkimo kaina ES siekė 48 centus už kilogramą – 12 proc. mažiau nei prieš metus. Išankstiniai duomenys rodo, kad kainų mažėjimas tęsėsi ir sausį.
Analitikų teigimu, nuo 2025 m. rugsėjo Europos rinkose nuosekliai mažėjo biržinių pieno produktų – pirmiausia sviesto ir lieso pieno miltų – kainos. „Rabobank“ nurodo, kad ši tendencija išliko visą paskutinįjį praėjusių metų ketvirtį, kai pagrindinių pieno produktų kainos biržose smarkiai smuko dėl perteklinės pasiūlos ir vangios paklausos pagrindinėse eksporto rinkose.
Nuo 2025 m. rugsėjo iki metų pabaigos žaliavinio pieno kaina labiausiai krito Nyderlanduose (22 proc.), Belgijoje (20 proc.) ir Danijoje (16 proc.). Lietuvoje ir Vokietijoje kainos sumažėjo po 14 proc., Airijoje – 10 proc.
Dėl susidariusio pasiūlos ir paklausos disbalanso ES sandėliuose kaupiasi atsargos, o perdirbėjai priversti mažinti žaliavinio pieno supirkimo kainas.
Didžiausią spaudimą patiria šalys eksportuotojos, kurių sektoriaus rezultatai tiesiogiai priklauso nuo pasaulinių rinkų svyravimų.