R. Žemaitaitis pasisakė apie VMVT audito išvadas

2026 m. vasario 18 d. 08:45
Austėja Paulauskaitė
Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) pradėtas auditas parodė nelabai gerą klimatą, sako „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Man keista dėl VMVT, nes tai, ką aš matau Veterinarijos tarnyboje su kai kuriais asmenimis, tai, kiek gauname skundų iš verslo pasaulio, (…) kelia klausimą, ar Veterinarijos tarnyboje viskas yra gerai“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė „aušriečių“ lyderis.
„Audito išvados parodė nelabai gerą klimatą su pačia direktore. Tai, matyt, irgi gal bus kažkokie veiksmai“, – akcentavo jis.
Sausio pabaigoje Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), kuriai vadovauja Andrius Palionis, gavo Vyriausybės leidimą atlikti patikrinimą VMVT.
Ministerija ketino ištirti VMVT vidaus kontrolės sistemą, IT išteklių valdymą, finansinius išteklius ir valdomą turtą, viešuosius pirkimus.
