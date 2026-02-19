Bankrutuoja didžiausia Estijos sūrio gamintoja: susikaupė milžiniška skola

„E-Piim Paide“ sūrio gamyklos valdytoja „E-Piim Tootmine“ vasario 12 d. pateikė bankroto prašymą. Bankroto administratoriai iki kovo 23 d. Tartu apygardos teismui turi pateikti ataskaitą ir nuomonę dėl įmonės nemokumo priežasčių.
Kaip skelbiama, gamyklos generalinis direktorius Anti Orava verslo naujienų portalui „Aripaev“ sakė, jog didžiausi bendrovės kreditoriai yra bankai – jiems įsipareigojimai viršija 100 mln. eurų. Pasak jo, tai daugiausia ilgalaikės paskolos investicijoms finansuoti.
Anksčiau buvo skelbiama apie 29 mln. eurų siekiančią įmonės skolą, susijusią su įsipareigojimais pieno gamintojams.
Tuo metu, anot portalo leidinys „Eesti Ekspress“ skelbia, kad įmonės įsipareigojimai siekia 210 mln. eurų.
Beveik 70 mln. eurų vertės įmonės paskolas garantavo Švedijos, Nyderlandų ir Estijos nacionalinės eksporto kredito agentūros. Didžiausi „E-Piim“ finansuotojai yra Nyderlandų bankas ING, Europos investicijų bankas ir LHV.
Pasak A. Oravos, visas bendrovės turtas yra įkeistas bankams. Kaip didžiausi kreditoriai, bankai taip pat vadovauja potencialių investuotojų paieškai.
„E-Piim Tootmine“ yra didžiausia sūrio gamintoja Estijoje, galinti perdirbti iki 1 tūkst. tonų žaliavinio pieno per dieną. Daugiau nei 90 proc. jos produkcijos eksportuojama.
„Verslo žinios“ skelbia, jog 2024 m. bendrovės pajamos siekė 152,7 mln. eurų.