Pieno kainos Europoje krenta: didžiausias nuosmukis sausį fiksuotas Estijoje

MMO išankstiniais duomenimis, labiausiai sausį vidutinė žaliavinio pieno supirkimo kaina smuko Estijoje – 25 proc. iki 37,42 cento už kilogramą. Sudėtingą situaciją rinkoje atspindi ir vasarį paskelbta žinia apie didžiausio šios šalies sūrio gamintojo „E-Piim Tootmine“, kurio pagrindinis bendrovės akcininkas yra pieno kooperatyvas „SCE E-Piim“, bankrotą.
Pieno kainų mažėjimo tendencija stebima daugumoje ES valstybių, ypač tose, kurių prekybos struktūroje pieno produktų eksportas, palyginti su vidaus rinka, sudaro didelę dalį. Danijoje sausio mėnesį pieno kaina smuko 9 proc. iki 41,9 cento už kilogramą, Nyderlanduose – taip pat 9 proc. iki 39,5 cento, o Latvijoje kaina mažėjo 5 proc. iki 42,89 cento už kilogramą, rodo išankstiniai MMO duomenys.
Lietuvoje pieno supirkimo kaina sausį sumažėjo 6 proc. iki 40,36 cento už kilogramą. Stambiems ūkiams, parduodantiems daugiau kaip 40 tonų pieno per mėnesį, už žalio natūralaus riebumo pieną mokėta 43,28 cento už kilogramą. Taip pat iš šios ūkių grupės sausį buvo supirkta 73 proc. viso šalyje realizuoto pieno.
Krentant pieno supirkimo kainoms – siūlo išeitį: neliktų pertekliaus, išloštų visi
Tuo metu didieji Europos pieno supirkėjai, tokie kaip „Arla“ ir „Muller“, pranešė, kad vasarį ir kovą pieno supirkimo kainos bus mažinamos dėl perteklinės pasiūlos ir išliekančios silpnos paklausos Europoje, skelbia tarptautinis agroverslo naujienų portalas „Farmers Weekly“.
„Arla“ vasarį savo tiekėjams kainą mažina 4,9 proc. Bendrovė nurodo, kad pieno pasiūla Europoje išlieka itin aukšta, todėl spaudimas kainoms neslūgsta. „Muller“ skelbia, kad kovą supirkimo kainą mažins 2,8 proc. Įmonės atstovų teigimu, pieno surinkimo apimtys tebėra gerokai didesnės nei prieš metus, o kai kurių pagrindinių pieno produktų kainos toliau mažėja.
Susiję straipsniai
Rinkos analitikų vertinimu, pagrindinė kainų smukimo priežastis – nuo praėjusio rudens besitęsiantis pasiūlos ir paklausos disbalansas. Nors dalis rodiklių rodo, kad rinka artėja prie dugno, trumpuoju laikotarpiu spaudimas supirkimo kainoms gali išlikti bent iki pavasario, pažymi „Farmers Weekly“.