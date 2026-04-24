Investicijų į žemės ūkio tyrimus tikslas – rasti geriausiai atsiperkančius sprendimus

Būtent todėl vis svarbesnis tampa ne pasirinkimų kiekis, o gebėjimas pasirinkti. Jau aštuonerius metus „Agrokoncerno“ Inovacijų ir tyrimų centro „AgroITC“ atliekami bandymai šį procesą paverčia sisteminiu filtru, kuris leidžia atskirti pažadą nuo realios vertės. Čia vertinami agrotechniniai ir technologiniai sprendimai (nuo sėjos ir tręšimo iki skirtingų produktų, veislių), lyginamos skirtingos technologijos ir sprendimai.
Pavyzdžiui, 2024–2025 metais centre buvo įvertinti 799 skirtingi sprendimai, įrengta 3 752 bandymų laukeliai, tačiau tik 230 sprendimų pripažinti vertais taikyti technologijose. Tai reiškia, kad net 71 proc. tirtų sprendimų neatitiko praktinio efektyvumo ir ekonominės grąžos kriterijų, todėl į technologijas atrenkama tik tai, kas gali užtikrinti realią grąžą – kad vienas investuotas euras grąžintų tris.
„Laikomės principo, kad vienas investuotas euras papildomai turi uždirbti du eurus, vadinasi, įdėjus eurą, turi grįžti trys eurai. Tai ir lemia, kad daugybė sprendimų neperžengia mūsų standartų lygio, nes mums svarbu, kad mūsų klientai dirbtų pelningai“, – pabrėžia „Agrokoncerno“ komercijos vadovas Arnas Radzevičius.
Susiję straipsniai
Pasak jo, svarbi „AgroITC“ veiklos dalis yra ne tik tyrimai, bet ir praktinės patirties bei žinių perdavimas ūkininkams. Dažnai klientai atvyksta dėl galimybės gauti realia patirtimi grįstų žinių, kurias galima tiesiogiai pritaikyti ūkyje. Tai leidžia ūkininkams priimti labiau pagrįstus sprendimus ir ramiau investuoti, o kartu stiprina ir regioninių konsultantų darbą, nes jie gauna aiškiai patikrintą metodinę bazę.
Technologinių rekomendacijų pagrindas – tyrimų rezultatai
Galimybė vykdyti plataus masto tyrimus – yra vienas svarbiausių įmonės „Agrokoncernas“ išskirtinumų, nes jų rezultatai tiesiogiai formuoja tai, ką galiausiai gauna ūkininkas.
„Tyrimai šimtu procentų keičia rekomendacijas, kurias gauna klientai. Dažniausiai aš pats jas rengiu, atsižvelgdamas į tai, kaip vienas ar kitas sprendimas veikia bendroje technologijoje“, – sako A. Radzevičius.
Jis pabrėžia, kad rengiamos rekomendacijos net trims skirtingo intensyvumo – aukšto, vidutinio ir žemo – technologijoms. Žemo potencialo siekis – 7, aukšto 8,5–9 t/ha kviečių.
„Jei gamta leidžia, galima gauti ir 10 t/ha, tačiau tam reikia atitinkamų augalų priežiūros korekcijų“, – sako jis ir atkreipia dėmesį į tai, kad įmonės agronomai pirmieji pritaikė purškimus pagal veisles, pasiūlydami kiekvienai veislei po šešias skirtingas auginimo technologijas.
Svarbu ir tai, kad sprendimai integruojami tik po kelių sezonų stebėjimo – vienerių metų rezultatų nepakanka. Taip formuojama stabili technologinė sistema, o ne pavieniai bandymai.
„Ką ūkininkas rizikuoja prarasti, jei remiasi tik pažadais ar reklama? Pirmiausia – pinigus ir laiką“, – sako A. Radzevičius. Jo teigimu, vienas sezonas ūkyje leidžia patikrinti labai ribotą sprendimų skaičių, o tyrimų sistema per tą patį laiką sukuria daug kartų platesnį žinių lauką.
Kai tyrimai keičia nusistovėjusias praktikas
Tyrimai dažnai ne tik patvirtina, bet ir iš esmės keičia agronomines praktikas. Pasak A. Radzevičiaus, vienas iš ryškiausių pavyzdžių – fungicidų naudojimo strategija. Tradicinė rinkos logika ilgą laiką akcentavo vėlyvą pasėlių apsaugą, tačiau ilgalaikiai „AgroITC“ tyrimai parodė kitą tendenciją.
„Matome, kad stipresnis pirmas purškimas, naudojant platesnį veikliųjų medžiagų spektrą, ilgainiui užtikrina švaresnį pasėlį“, – teigia A. Radzevičius. Tokia strategija leidžia vėliau lanksčiau reaguoti į oro sąlygas – mažinti arba didinti investicijas priklausomai nuo ligų rizikos.
Kiekvieną pavasarį nemažai diskusijų kelia klausimas, kokias trąšas – sulfatą, karbamidą ar salietrą – geriausia berti ant žiemkenčių.
„Tyrimai parodė, kad teorinė nuostata yra teisinga – pirmiausia reikia nitratų, tačiau kitų įmonių konsultantai vis dar rekomenduoja pirmiausia naudoti sulfatus, nors patirtis rodo, kad tai yra derlių mažinantis sprendimas“, – pasakoja A. Radzevičius.
Kitas pavyzdys – rapsų apsauga nuo fomozės. Tyrimai parodė, kad vėlyvesnė ligos kontrolė gali duoti apie 200 kg/ha derliaus priedą, kuris ūkyje tampa reikšminga ekonomine nauda.
„Nupurškus netinkamu metu, vėliau gydomiesiems purškimams reikia 50 proc. daugiau išlaidų“, – pastebi „Agrokoncerno“ komercijos direktorius.
Kodėl svarbios vietos sąlygos
Svarbiu pranašumu „AgroITC“ vadovė dr. Eglė Petraitienė įvardija bandymų vykdymą Lietuvos sąlygomis.
„Esame vieni iš nedaugelio įmonių, atliekančių tokius tyrimus vietos sąlygomis. Kitos įmonės dažniausiai pateikia gana paviršutinišką produktų informaciją ir bandymų rezultatus iš užsienio, nesigilindamos į augimo sąlygas ar dirvožemio ypatumus, nors būtent šie veiksniai sudaro auginimo technologijos pagrindą“, – pastebi mokslininkė.
Būtent dėl šios priežasties dalis rinkoje siūlomų sprendimų Lietuvos ūkiuose nepasiteisina. Neįvertinus vietos sąlygų, net ir teoriškai efektyvūs produktai ar veislės ne visada duoda laukiamą rezultatą – didesnį ir kokybiškesnį derlių.
Siekdamas pateikti patikimas rekomendacijas, centras vykdo išsamius tyrimus, apimančius visus augalininkystės elementus: nuo veislių pasirinkimo, tręšimo ir augalų apsaugos priemonių iki technologinių sprendimų, tokių kaip sėjos laikas, gylis ar sėklos norma. Atliekami ir daugiafaktoriniai bandymai, kai vienu metu vertinami keli kintamieji – veislė, dirvožemis, sėjos parametrai ir naudojami produktai. Tai leidžia kurti kompleksines, praktiškai pritaikomas auginimo technologijas.
Inovacijų ir tyrimų centro laboratorijoje per 2025 metus ištirta 6174 vnt. dirvožemio mėginių, 531 vnt. – augalų mėginių. Tyrimai atliekami tiek laboratorijoje, tiek lauko sąlygomis, o galutiniai sprendimai grindžiami nuoseklia duomenų analize, o ne vien vizualiniu vertinimu.
„Laboratorijoje galime greitai ir tiksliai kartoti bandymus, tačiau lauke vertiname realų poveikį – čia padarytų klaidų tą patį sezone ištaisyti nebeįmanoma“, – pažymi dr. E. Petraitienė.
Sprendimų atranka centre yra nuosekli ir griežta. Bandymų rezultatai tikrinami mažiausiai dvejus metus, keičiant panaudojimo laiką, derinius ar kitas sąlygas. Jei per šį laikotarpį nepavyksta pasiekti stabilaus teigiamo rezultato, sprendimas atmetamas. Pagrindinis vertinimo kriterijus – ekonominė nauda.
Augalai patys rodo kryptį
Pastaraisiais metais vis didesnę įtaką žemės ūkiui daro klimato kaita. Vėlyvos šalnos, sausros ar drėgmės perteklius keičia augalų reakcijas, todėl būtinas nuolatinis stebėjimas ir lankstus reagavimas.
„Augalai patys parodo, ko jiems trūksta – svarbu tai pastebėti laiku bei sprendimus priimti čia ir dabar“, – sako dr. E. Petraitienė.
Tyrimai rodo, kad kai kurios priemonės, pavyzdžiui, mikroelementų tręšimas per lapus, didžiausios naudos duoda būtent stresinėmis sąlygomis, o augalų apsaugos produktų veiksmingumas labai priklauso nuo konkrečių metų specifikos. Dėl to dalis sprendimų, pvz., fungicidų naudojimas, vertinamas net kelerius metus, siekiant nustatyti jų veiksmingumo tendencijas skirtingomis sąlygomis.
Didelis dėmesys skiriamas ir veislių tyrimams. Pavyzdžiui, šiemet 1 268 bandymo laukeliuose tiriamos 195 veislės. Vertinamas ne tik jų derlingumas, bei atsparumas ligoms, analizuojamos savybės, nes šiuolaikinės veislės jas gerokai greičiau praranda.
Ūkininko patirtis: nuo bandymų prie sistemos
Praktinis tyrimų poveikis ryškiausiai atsiskleidžia ūkiuose, kurie dirba pagal „Agrokoncerno“ Inovacijų ir tyrimų centro „AgroITC“ rekomendacijas. Šiaulių rajono ūkininko Pauliaus Rimeikio ir jo šeimos mišrus ūkis – vienas iš jų.
Su „Agrokoncernu“ ūkininkai bendradarbiauja jau ne vienus metus, o pastaruosius tris sezonus naudojasi ir agronomų paslaugomis, taip pat jų technologinėmis rekomendacijomis. Pasak P. Rimeikio, sprendimą bendradarbiauti paskatino augantis ūkis ir poreikis tiksliau valdyti kiekvieną lauką.
„Turime nemažai laukų, norėjome apie kiekvieną jų žinoti daugiau ir savo darbą pakelti į aukštesnį lygį. Jau po pirmųjų metų pamatėme naudą“, – pasakoja ūkininkas.
Jis pastebi, kad vienas svarbiausių pokyčių buvo požiūris į laukų valdymą. Ilgainiui tapo aišku, kad vienodų sprendimų visam ūkiui taikyti nepakanka – kiekvienam laukui reikia individualaus vertinimo. Vis dėlto tam reikia daug laiko, kurio ūkyje dažnai trūksta, todėl profesionalių agronominių paslaugų poreikis atsirado natūraliai.
Ūkyje nuosekliai diegiamos pažangios technologijos: pirmiausia spręsta piktžolių kontrolė, vėliau pradėta taikyti kintamos normos sėja, tręšimas naudojant azoto jutiklius. Investuota ir į modernią techniką – purkštuvą su individualiai valdomais purkštukais. Pasak P. Rimeikio, visus šiuos sprendimus vienija bendras tikslas – didesnis tikslumas ir efektyvumas.
Svarbiausias vertinimo kriterijus ūkyje išlieka ekonominė nauda. „Anksčiau atrodydavo, kad viską darai teisingai, bet galutinis rezultatas netenkindavo. Bandėme įvairių įmonių siūlomus sprendimus, ieškojome, kol supratome, kas iš tiesų veikia“, – pasakoja jis.
Ūkininko teigimu, tik praktinė patirtis leidžia atsirinkti optimalius sprendimus, nes rinkoje kiekvienas produktas pristatomas kaip geriausias. Būtent todėl jis vertina tai, kad „Agrokoncernas“ pats atlieka tyrimus ir rekomenduoja tik patikrintus sprendimus.
„Goduoliai moka du kartus, todėl renkantis sprendimus tyrimų reikšmė yra neabejotina“, – pabrėžia P. Rimeikis.
Šiandien ūkininkavimas yra itin sudėtingas dėl nuolat kintančių sąlygų. Net ir turint aiškų planą, rezultatus gali pakoreguoti sausra ar skirtingos dirvožemio savybės, todėl, pasak ūkininko, svarbu ne tik turėti planą, bet ir gebėti jį pritaikyti realiomis sąlygomis.