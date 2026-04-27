Mėsos prekeivių įžūlumas stulbina: priskaičiavo milžiniškas sumas nesumokėtų mokesčių ir baudų

Nuteistieji per 2 mėnesius turės sumokėti jiems skirtas baudas, kurių bendra suma sudaro 83 400 eurų. Teismas taip pat patenkino beveik visą Valstybinės mokesčių inspekcijos civilinį ieškinį ir iš nuteistųjų valstybės naudai priteisė 272 178 eurų dydžio sumą turtinei žalai atlyginti.
Bylos duomenimis, du kaltinamieji sukūrė organizuotą grupę, susidedančią iš 6 asmenų, kurios tikslas buvo, vykdant mažmeninę ir didmeninę prekybą mėsos produktais, pasinaudoti sudėtinga ir fiktyvia mokesčių vengimo schema ir uždirbti daugiau pajamų.
Kiekvienas organizuotos grupės narys turėjo jam priskirtą nusikalstamos veikos vykdymo vaidmenį.
Kaip turi evoliucionuoti kova su kontrabanda suvokiant, kad ji kelia grėsmę ne tik valstybės finansams, bet ir saugumui?
Įgyvendinant šią schemą, 2018–2019 metais grupuotės nariai dviejų fiktyvių įmonių, kurios nevykdė jokios realios veiklos, vardu iš Lenkijos įmonių už beveik 1,3 mln. eurų įgijo mėsos produkcijos, kurią vėliau Lietuvoje realizavo be apskaitos dokumentų.
Sudėtingam, didelės apimties ikiteisminiam tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai. Nusikalstamos veikos išaiškinimą sunkino tai, kad organizuotos grupės nariai naudojo konspiracines priemones, fiktyvių įmonių dokumentų slėpimui buvo naudojama atskira tik tam skirta patalpa, daug dokumentų buvo tiesiog sunaikinti, į nusikalstamos veikos schemą buvo įtrauktos fiktyvios įmonės.
Teismas konstatavo, kad nuteistųjų veiksmai, siekiant bendro nusikalstamo rezultato buvo gerai organizuoti, koordinuoti, vienas kitą papildantys. Organizuotos grupės nariai veikė iš anksto susitarę, suvokė savo veiksmų neteisėtumą, jiems buvo aiškus siekiamas bendras tikslas, o valstybė dėl nesumokėtų mokesčių patyrė labai didelę turtinę žalą.
Siekiant užtikrinti civilinio ieškinio atlyginimą, ikiteisminiam tyrimui vadovavusių prokurorų nutarimais buvo laikinai apribotos teisės į nuteistųjų turtą. Šis apribojimas paliktas galioti iki civilinio ieškinio atlyginimo.
Šis pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.