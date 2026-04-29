Liūdna žinia: mirė žinomas ūkininkas Stanislovas Antanas Jurkus

„Balandžio 29 d. mūsų bendruomenę paliko ir į Amžinybę iškeliavo Stanislovas Antanas Jurkus – Rietavo savivaldybės pirmojo (2000–2002 m.) ir antrojo šaukimo (2002–2007 m.) tarybos narys, darbštus ir veiklus ūkininkas“, – rašė savivaldybė ir prisiminė nueitą gyvenimo kelią.
Stanislovas Antanas Jurkus gimė 1941 m. vasario 15 d. Užaugino penkis vaikus. Jis buvo žinomas Rietavo krašto ūkininkas, plėtojęs mišrų augalininkystės ir gyvulininkystės ūkį, garsėjęs atvirumu naujovėms, aktyviu dalyvavimu bendruomeninėje ir profesinėje veikloje.
Buvo Žemdirbių teisių gynimo iniciatyvinės grupės narys, kooperatinės bendrovės „Pieno gėlė“ steigėjas, ilgametis jos valdybos narys, asociacijos „Plungė–Loiret“ valdybos pirmininkas, Rietavo ūkininkų sąjungos narys.
Jo ūkis 2005 m. konkurse „Metų ūkis“ pelnė II vietą, o 2015 m. buvo pripažintas pažangiausiu metų ūkiu ir užėmė I vietą. 2014 m. Stanislovas Antanas Jurkus buvo apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“, įvertinant reikšmingą indėlį į žemės ūkį ir kaimo plėtrą. Jis nuolat dalyvaudavo šventėse, parodose, buvo aktyviai įsitraukęs į ūkininkų savivaldos veiklą.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą Stanislovo Antano Jurkaus šeimai, artimiesiems ir visiems jį pažinojusiems.