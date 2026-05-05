„Linas Agro“: logistika sprendžia ne ploto, o verslo efektyvumo klausimus

„Žemės ūkio logistikos prioritetai nesikeičia jau daug metų – svarbiausia yra savalaikis prekių pristatymas, ypač sezono metu. Sektoriaus specifika tokia, kad aktyviausi sezonai dažnai susikoncentruoja į trumpą laikotarpį ir logistikos paslaugų reikia visiems vienu metu. Didžiausias iššūkis – suvaldyti šiuos srautus ir išlaikyti paslaugų kokybę“, – sako Arūnas Strazdas, „Linas Agro“ Logistikos ir infrastruktūros direktorius. Jo teigimu, bendrovė jau dabar beveik du kartus paspartino automobilių krovimo procesą ir tikisi spartinti dar labiau
Gera lokacija augina vertę
Dar prieš metus „Linas Agro“ valdė du centrinius sandėlius, todėl ieškojo patogios vietos, iš kurios galėtų greitai pasiekti visus klientus. Svarbūs buvo ir praktiniai aspektai – patogus privažiavimas, galimybė vengti transporto spūsčių, kurios trikdytų krovinių judėjimą.
„Renkantis naujo sandėlio lokaciją pirmiausia mums buvo svarbi vieta. Be to, vertinome ir kitus veiksnius – sandėlio inžinerinių sistemų atitikimą reikalavimams, išmanų pastatų valdymą, galimybę naudoti žaliąją energiją ir mažinti veiklos sąnaudas“, – teigia A. Strazdas.
Papildomai „Linas Agro“ svarstė ir kitas alternatyvas. Vadinamasis 3PL modelis, kai įmonė sandėliavimą, transportavimą ir užsakymų vykdymą perduoda išoriniam partneriui, pasirodė brangesnis sprendimas.
„Galutinį mūsų sprendimą lėmė galimybė startuoti itin greitai. Dėl žemės ūkio veiklos sezoniškumo sandėlį reikėjo įrengti iki kovo 1 dienos. Darbus pradėjome sausio pradžioje ir užbaigėme maždaug per pusantro mėnesio“, – pasakoja A. Strazdas.
„Piko metu turime pakrauti 30 sunkvežimių per valandą, todėl visi atvykimai planuojami minučių tikslumu, naudojamos rezervacijos, o komanda pasiruošia darbui dar prieš transportui atvykstant“, – teigia A. Strazdas.
Įgyvendinti ir papildomi sprendimai, pavyzdžiui, mikroautobusus pakrauti galima ir sandėlio viduje. Nors procesai toliau optimizuojami, A. Strazdo teigimu, jau dabar krovos tempas yra kone du kartus greitesnis nei anksčiau.
Rinkos požiūris keičiasi
„SIRIN Development“ vadovas Laurynas Kuzavas pastebi, kad Kumpių logistikos parką įmonės renkasi dėl konkrečių priežasčių – neperkrautos aplinkos, geros kelių infrastruktūros ir patogaus susisiekimo visomis kryptimis. „SIRIN Park Kumpiai“ yra netoli Kauno miesto aplinkkelio ir pagrindinės magistralės A1. Artimu atstumu veikia oro uostas, lengvas susisiekimas su Klaipėdos jūrų uostu, taigi šios vietos privalumus jau įvertino ne tik „Linas Agro“, bet ir „Venipak Lietuva“, „Jumbo Transport“ ir kitos.
„Sandėliavimo sprendimus įmonės vis dažniau pasirenka pagal greitį, saugumą ir mažesnę investicinę riziką. Rinkos požiūris keičiasi – sandėlis šiandien vertinamas kaip tiekimo grandinės dalis, atsargų valdymo įrankis ir mechanizmas, leidžiantis reaguoti į sezoniškumą bei paklausos svyravimus“, – sako L. Kuzavas.
Jo teigimu, klientams šiandien svarbu ne tik tai, kas stato ar valdo sandėlius, bet ir tai, ar kuriama infrastruktūra gali prisitaikyti prie verslo tempo. 2024 m. „SIRIN Develompent“ Kumpiuose jau pastatė virš 25 tūkst. ploto sandėlių, planuojama, kad ateityje čia bus net 95 tūkst. ploto logistikos parkas.
„Verslai nori ne kvadratinių metrų, o lankstumo ir žinojimo, kad, atėjus laikui, jie galės praplėsti toliau augti. Savo ruožtu mes galime pasiūlyti aiškią plėtros viziją – toliau vystome projektus savo lėšomis ir galime garantuoti greitį bei kokybę“, – tvirtina L. Kuzavas.
„SIRIN Development“ yra didžiausia Baltijos šalių logistikos nekilnojamojo turto vystytoja, pastačiusi jau 11 modernių logistikų Kaune, Vilniuje, Rygoje ir Taline. Šiuo metu „SIRIN Development“ valdo 500 tūkst. kv. metrų ploto pastatų, o iki 2030 m. siekia padidinti savo portfelį iki 1 mln. kv. metrų Baltijos šalyse.
