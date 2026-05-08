Vadovaujantis aplinkos ministro 2024 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. D1–298 patvirtintu Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos rengimo, teikimo tikrinti ir derinti tvarkos aprašu, parengtų planų pasirašymas vyks tik elektroniniu parašu.
Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) atkreipia dėmesį, kad ši nuostata bus taikoma tiek planą rengusiam matininkui, tiek žemės sklypo savininkui ar jo įgaliotam asmeniui.
Šiuo metu galiojanti tvarka dar leidžia rinktis, kokį parašą naudoti, tai yra žemės sklypo planai gali būti pasirašomi tiek ranka, tiek elektroniniu parašu. Tačiau nuo 2027 metų fizinių parašų šiame procese nebeliks.
Į Nekilnojamojo turto registro posistemę „GeoMatininkas“ bus teikiami tik elektroniniu parašu patvirtinti dokumentai, parengti laikantis nustatytų reikalavimų.
Pokytis yra susijęs su nuosekliu kadastro duomenų skaitmeninimu ir siekiu užtikrinti saugesnį bei skaidresnį duomenų tvarkymą. Elektroninis parašas leidžia ne tik pagreitinti dokumentų pasirašymo procesą, bet ir sumažina administracinę naštą, išvengiant popierinių dokumentų skenavimo ar fizinio perdavimo.
Elektroniniu parašu galima naudotis keliais būdais: per elektroninę bankininkystę, naudojant „Smart-ID“ ar PIN generatorių, taip pat per mobiliuosius įrenginius, su asmens tapatybės kortele ar specialia USB laikmena su sertifikatu. Šias priemones gyventojams ir verslui teikia bankai, mobiliojo ryšio operatoriai bei Registrų centras.
NŽT ragina gyventojus ir kitus suinteresuotus asmenis nelaukti pokyčių įsigaliojimo ir jau dabar pasirūpinti elektroninio parašo priemonėmis. Išankstinis pasirengimas padės išvengti nesklandumų ateityje ir užtikrins sklandų perėjimą prie visiškai skaitmeninio dokumentų pasirašymo proceso.
