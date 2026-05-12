VerslasAgronaujienos

Po tyrimo apie I. Ruginienės konsultanto mokymus – ministerijos atsakas: stabdoma parama, pradedamas tyrimas

2026 m. gegužės 12 d. 16:38
Reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie galimai fiktyviai organizuojamus mokymus ūkininkams, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) imasi griežtų priemonių. Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio įsakymu sudaroma komisija, kuri vertins šią informaciją, o paramos lėšų mokėjimai – stabdomi, žiniasklaidai išplatintame pranešime skelbia ŽŪM.
Daugiau nuotraukų (2)
Žiniasklaidos tyrimo duomenys atskleidė galimas schemas, kai ES lėšomis finansuojami ūkininkų mokymai vyko tik „popieriuje“: slaptomis kameromis užfiksuotos tuščios salės, nors oficialiai lėšos gaunamos už nustatytą minimalų 12-os dalyvių skaičių.
„Nulinė tolerancija bet kokiam skaidrumo trūkumui ar piktnaudžiavimui valstybės ir ES lėšomis yra mūsų prioritetas. Šiandien pasirašiau įsakymą dėl komisijos sudarymo, kuri nedelsiant pradės visapusišką tyrimą. Kol bus išsiaiškintos visos aplinkybės, bet koks paramos mokėjimas minėtoms įstaigoms yra stabdomas“, – teigia žemės ūkio ministras A. Palionis.
Nustačius šiurkščius pažeidimus ar dokumentų klastojimo požymius, visa medžiaga bus nedelsiant perduota teisėsaugos institucijoms ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.
Susiję straipsniai
Po žurnalistiniame tyrime atskleistų skandalingų aplinkybių I. Ruginienė atsisveikina su konsultantu V. Jukna

Po žurnalistiniame tyrime atskleistų skandalingų aplinkybių I. Ruginienė atsisveikina su konsultantu V. Jukna

Generalinei prokuratūrai – STT informacija apie V. Juknos ES lėšomis organizuojamus mokymus

Generalinei prokuratūrai – STT informacija apie V. Juknos ES lėšomis organizuojamus mokymus

Savivaldybėse vykstantys ūkininkų mokymai – be dalyvių, bet su šimtatūkstantine ES parama

Savivaldybėse vykstantys ūkininkų mokymai – be dalyvių, bet su šimtatūkstantine ES parama

Žemės ūkio ministerija pabrėžia, kad lėšos, skirtos žemdirbių kompetencijoms kelti, privalo būti naudojamos tikslingai ir efektyviai. Institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik grąžinti gautą paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje.
„Mes negalime leisti, kad pavieniai neskaidraus verslo interesai mestų šešėlį visai žemės ūkio sektoriaus paramos sistemai ir sąžiningai dirbančioms mokslo bei mokymo įstaigoms. Taisykles jau esame sugriežtinę – nuo šių metų projektų vykdytojai privalo fotografuoti dalyvius ir filmuoti visą mokymo procesą, kas užtikrins galimybę vykdyti stebėseną ir faktinio mokymų vykdymo patikrą“, – pridūrė ministras.
Daugiau informacijos apie tyrimo eigą ministerija pateiks artimiausiu metu, kai komisija pateiks pirminę išvadą.
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM)mokymaiInga Ruginienė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.