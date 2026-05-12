Po tyrimo apie I. Ruginienės konsultanto mokymus – ministerijos atsakas: stabdoma parama, pradedamas tyrimas

Žiniasklaidos tyrimo duomenys atskleidė galimas schemas, kai ES lėšomis finansuojami ūkininkų mokymai vyko tik „popieriuje“: slaptomis kameromis užfiksuotos tuščios salės, nors oficialiai lėšos gaunamos už nustatytą minimalų 12-os dalyvių skaičių.
„Nulinė tolerancija bet kokiam skaidrumo trūkumui ar piktnaudžiavimui valstybės ir ES lėšomis yra mūsų prioritetas. Šiandien pasirašiau įsakymą dėl komisijos sudarymo, kuri nedelsiant pradės visapusišką tyrimą. Kol bus išsiaiškintos visos aplinkybės, bet koks paramos mokėjimas minėtoms įstaigoms yra stabdomas“, – teigia žemės ūkio ministras A. Palionis.
Nustačius šiurkščius pažeidimus ar dokumentų klastojimo požymius, visa medžiaga bus nedelsiant perduota teisėsaugos institucijoms ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.
Žemės ūkio ministerija pabrėžia, kad lėšos, skirtos žemdirbių kompetencijoms kelti, privalo būti naudojamos tikslingai ir efektyviai. Institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik grąžinti gautą paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje.
„Mes negalime leisti, kad pavieniai neskaidraus verslo interesai mestų šešėlį visai žemės ūkio sektoriaus paramos sistemai ir sąžiningai dirbančioms mokslo bei mokymo įstaigoms. Taisykles jau esame sugriežtinę – nuo šių metų projektų vykdytojai privalo fotografuoti dalyvius ir filmuoti visą mokymo procesą, kas užtikrins galimybę vykdyti stebėseną ir faktinio mokymų vykdymo patikrą“, – pridūrė ministras.
Daugiau informacijos apie tyrimo eigą ministerija pateiks artimiausiu metu, kai komisija pateiks pirminę išvadą.