Savivaldybėse vykstantys ūkininkų mokymai – be dalyvių, bet su šimtatūkstantine ES parama

Skelbiama, kad tyrimą atlikę žurnalistai pusę metų atsitiktinės atrankos būdu skirtingais metodais rinko duomenis apie trylika tokio pobūdžio mokymų – vyko į juos gyvai, klausėsi liudijimų, bendravo su lektoriais. Tiesa, nuvykę į vietą, mokymuose dalyvių nerasdavo.
„Atsivėrė pribloškiantis vaizdas – žurnalistams nepavyko užfiksuoti nė vieno realaus mokymų dalyvio. Tuščių auditorijų ir vienišų lektorių vaizdas visur kartojosi. Tačiau įstaiga įsipareigojusi suteikti per tris tūkstančius pažymėjimų ūkininkams per dvejus metus ir ataskaitose mokymų rengėjai deklaruoja jau suteikę jų per du tūkstančius“, – rašo tyrimo autoriai.
Naujienų portalas nurodo, jog Nacionalinė mokėjimų agentūra (NMA) profesiniams ūkininkų mokymams jau skyrė daugiau nei 200 tūkst. iš 300 tūkst. suplanuotos ES paramos, nors, pagal projektų taisykles, auditorijoje nepasirodžius bent dvylikai dalyvių, jis turėtų būti atšaukiamas.
„NMA iki šiol tenkinosi nuotolinėmis mokymų patikromis, t.y. nė karto nebuvo nuvykę į mokymus įsitikinti, ar tai, kas rodoma ataskaitose, yra tiesa“, – rašoma žurnalistiniame tyrime.
Taip pat pažymima, kad minėtus mokymus kuruoja premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio konsultanto žemės ūkio klausimais Virgilijaus Juknos įmonė „Mokslinės paslaugos“, o dalį organizatorių komandos sudaro buvę jo paties bendražygiai „iš Darbo partijos ir jo vadovavimo Žemės ūkio ministerijai laikų“.
„Dalis jų darbiniais ryšiais susiję su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija. Jai nuo praėjusių metų rudens vadovauja tas pats V. Jukna“, – nurodo tyrimo autoriai.
VDU Žemės ūkio akademijos strategija beveik tokia pati, kaip ir įmonės „Mokslinės paslaugos“ – organizuojami mokymai ūkininkams, žadama išduoti apie 3 tūkst. kvietimų ūkininkams per dvejus metus, o už tai – 285 tūkst. eurų ES paramos, teigia naujienų portalas.
Tyrimo autoriai nurodo, kad pats V. Jukna apie valdomą įmonę „Mokslinės paslaugos“ ir be mokinių vykstančius mokymus neatviravo – tik nurodė, kad mokymai nėra savitiksliai.
„Mokymai nėra savitiksliai – jie yra priemonė, padedanti ūkininkui priimti labiau pagrįstus sprendimus remiantis naujausiomis žiniomis kasdienėje veikloje“, – žurnalistams nurodė jis.
Premjerė situacijos plačiau pakomentuoti nepanoro – tik nurodė, kad tai įvertinti turi teisėsaugos institucijos.
Sureagavo G. Nausėda ir J. Olekas
Prezidentas Gitanas Nausėda pasirodžiusią informaciją vertina blogai. Anot jo, paaiškėjus, kad tai tiesa – toks faktas nepuoštų Vyriausybės kanceliarijos.
„Jeigu tai iš tikrųjų yra tiesa, vertinu blogai. Tegul tyrimas atsako į visus klausimus, aš manau, kad dabar laikas pačiai premjerei tiesiog atkreipti dėmesį į tai ir susipažinti su informacija iš arčiau“, – žurnalistams Vilniuje teigė G. Nausėda.
„Ir jeigu tai yra tiesa – tai tikrai nepuošia Vyriausybės kanceliarijos ir dėl to turėtų būti priimti labai aiškūs sprendimai“, – akcentavo jis.
Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad situaciją turėtų įvertinti teisėsaugos institucijos.
„Blogai turbūt (vertinu – ELTA). Institucijos turi domėtis ir išsiaiškinti, kaip yra“, – antradienį žurnalistams Seime sakė parlamento vadovas.
„Yra įstatymai, yra tvarkos – jų reikia laikytis“, – pažymėjo jis.
ELTA primena, kad V. Jukna dirbo ir buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Tuomet jis ėjo patarėjo žemės ūkio klausimais pareigas. Prieš tai jis ėjo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos vyriausiojo mokslo darbuotojo bei Gyvūnų produkcijos tyrimų ir inovacijų centro vadovo pareigas. 2020–2024 m. V. Jukna buvo Seimo Kaimo reikalų komiteto narys.