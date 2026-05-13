Dramatiška operacija Tauragės r.: į tvenkinį įkritusį gyvūną traukė ugniagesiai ir ekskavatorius

Jiems buvo pranešta, kad Tauragės raj., Mažonų seniūnijoje, Užbūdupio kaime, į tvenkinį įkrito arklys, feisbuke pranešė Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
Atvykus ugniagesiams, kumelė buvo už pusės metro nuo kranto ir dėl stačių šlaitų negalėjo išlipti.
Į pagalbą ugniagesiams atvyko Sungailiškių ugniagesių komandos savanoris su ekskavatoriumi. Ekskavatorius nukasė tvenkinio šlaitą, kumelė buvo apjuosta tempimo lynu ir saugiai ištraukta į krantą.
Ferma iš ateities: karvėms čia groja klasikinė muzika, sveikatą stebi modernios technologijos
Šiemet ugniagesiai gelbėjimo darbų metu išgelbėjo 101 gyvūną. Dažniausiai jiems tenka gelbėti naminius gyvulius ir gyvūnus. Šiemet išgelbėti 23 raguočiai, 14 šunų, 10 kačių ir 5 arkliai. Ugniagesiai taip pat išgelbėjo 35 laukinius gyvūnus – 22 stirnas, 10 šernų, 1 briedį ir kt., bei 12 paukščių. Pernai buvo išgelbėti 222 gyvūnai, iš jų net 105 katinai.
Raguočius – karves, telyčias ir veršiukus– ugniagesiams dažniausiai tenka gelbėti įlūžus tvartų stogams.
Susiję straipsniai
Stirnos neretai įstringa tvorose ar įlūžta vandens telkiniuose. Neseniai Vilniuje buvo išgelbėta į tvorą įstrigusi stirna. Atvykę į įvykio vietą ir laukdami laukinių gyvūnų priežiūros specialistų, ugniagesiai gelbėtojai praplėtė tvoros virbus, kad gyvūnas nepatirtų dar didesnių sužalojimų.
Gelbėdami laukinius gyvūnus, ugniagesiai visada privalo sulaukti gyvūnų globos draugijų atstovų.
Šunys įlūžta bėgiodami vandens telkinių ledu ar įkrenta į neaptvertus šulinius lakstydami pievose.
Šimtus kartų ugniagesiams yra tekę iškelti katinus iš medžių. Kaip jie atsiduria medžiuose? Pasak gyvūnų globėjų, dažniausiai juos išgąsdina netoliese pasirodęs šuo, į kiemą įvažiavęs automobilis ar juos besigainiojantys vaikai. Ar tikrai katės nemoka išlipti iš medžio? Veterinarų teigimu, jos tiesiog nemėgsta lipti atbulomis, o kitaip nulipti nepavyksta. Be to, pripratusioms gyventi ir miegoti namuose ant sofų rainėms šeimininkai paprastai nukerpa nagus, o nulipti turint trumpus nagus – labai sunku.
Pasak ugniagesių gelbėtojų, stirnos ir katinėliai kartais pasisvečiuoja ir gaisrinėse. Zarasų ugniagesiams yra tekę parsivežti ežere įlūžusį stirniuką. Jis buvo sveikas, tik sušalęs ir nusilpęs. Kelias valandas jie trynė jį rankomis ir rankšluosčiu, kad sušiltų. Kai gyvūnas atsigavo ir pradėjo vaikščioti, ugniagesiai jį nuvežė į mišką ir paleido.