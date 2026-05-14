Įkliuvusio V. Juknos advokatas gina klientą: „Tie mokymai iš tikrųjų buvo organizuojami“

„Tie mokymai iš tikrųjų buvo organizuojami. Jų tikrai vyko nemažai. (...) Tai yra Europos Sąjungos finansuojami mokymai, kuriuose dalyvauja ūkininkai klausytojai, kurie vėliau gauna pažymėjimus, o atitinkami lektoriai gauna atlyginimą“, – Eltai pasakojo V. Sviderskis.
Advokatas tvirtino, kad minimų mokymų, dėl kurių pradėtas ikiteisminis tyrimas, galėjo būti surengta iki 10.
„Tuos mokymus organizavo keli subjektai, juos organizavo ne tik „Mokslo paslaugos“, ne tik VDU (Vytauto Didžiojo universitetas – ELTA), bet ir daugiau subjektų. Mokymai realiai vyko: yra ataskaitos, dokumentai, duomenys, parašai“, – komentavo V. Sviderskis, reaguodamas į portalo „15min“ žurnalistiniame tyrime paskelbtą informaciją, jog ūkininkams skirtuose mokymuose niekas nedalyvavo.
Advokatas neatmetė, jog galėjo nutikti taip, kad dalyje mokymų esą dalyvavo mažesnis kiekis žmonių, tačiau dokumentuose buvo nurodyta kitaip. Vis dėlto, V. Sviderskio manymu, net jei taip ir buvo, tai galima būtų vadinti klaida. Apie tokias klaidas tiek mokymus vedę lektoriai, tiek ir su įstaiga „Mokslinės paslaugos“ siejamas buvęs premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Vigilijus Jukna esą galėjo ir nežinoti.
„Mokymuose dalyvavo žmonės, bet galėjo būti taip, kad (...) arba nesusirinko žmonių skaičius, arba galbūt dėl vadybinės srities, arba dėl lektorių atėjo (į mokymus – ELTA) trise, bet parašė, kad buvo 15-ka. Tada nurodyta buvo ataskaitose vadovybėje, kad buvo 15-ka, ji tai pristatė agentūrai (Nacionalinei mokėjimo agentūrai – ELTA) ir tada galėjo techniškai dviprasmybė. Tokie kaip V. Jukna, kiti lektoriai, natūralu, kad to tiesiog nežinojo. Juo labiau, kad V. Jukna iš to materialinės naudos jokios negauna“, – aiškino V. Sviderskis.
Advokatas patikslino, kad viešoji įstaiga „Mokslinės paslaugos“ prieš kelis mėnesius pakeitė statusą ir tapo akcine bendrove. Pasak V. Sviderskio, V. Jukna yra šios bendrovės dalininkas.
FNTT atliko kratas
Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl buvusio premjerės I. Ruginienės patarėjo V. Juknos įmonių veiklos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) antradienį atliko kratas Kaune, Kauno rajone bei Marijampolės rajone.
Kaip nurodė FNTT, atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo dokumentų klastojimo bei kreditinio sukčiavimo.
Tyrimas pradėtas gavus duomenų, kad viešoji įstaiga „Mokslinės paslaugos“ ir VDU Žemės ūkio akademija galimai neskaidriai naudoja ES lėšas, organizuodami ūkininkų mokymus.
„Pagal skirtingus ES lėšomis finansuojamus projektus du juridiniai asmenys, galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą, apgaule galėjo gauti beveik 400 tūkst. eurų, pasikėsino gauti dar daugiau nei 188 tūkst. eurų“, – teigiama FNTT pranešime.
Naujienų portalas „15min“ antradienį paskelbė žurnalistinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinta, jog premjerės I. Ruginienės tuometinio visuomeninio patarėjo V. Juknos įmonė „Mokslinės paslaugos“ bei jo vadovaujama VDU Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja.
Naujienų portalas nurodo, jog Nacionalinė mokėjimų agentūra profesiniams ūkininkų mokymams jau skyrė daugiau nei 200 tūkst. iš 300 tūkst. suplanuotos ES paramos, nors, pagal projektų taisykles, auditorijoje nepasirodžius bent dvylikai dalyvių, jis turėtų būti atšaukiamas.
Specialiųjų tyrimų tarnyba žiniasklaidoje paviešintą informaciją apie galimai formaliai vykstančius ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, perdavė vertinti Generalinei prokuratūrai.
Po minėto žurnalistinio tyrimo premjerė I. Ruginienė priėmė sprendimą atleisti V. Jukną iš visuomeninio patarėjo pareigų, kol nebus išsiaiškintos žurnalistiniame tyrime paviešintos su jo veikla susijusios aplinkybės.
Reaguodamas į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, VDU pranešė sudaręs komisiją įvykio aplinkybėms ištirti. Be to, kol vyks tyrimas, V. Jukna nušalinamas nuo Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų.
ELTA primena, kad V. Jukna dirbo ir buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Tuomet jis ėjo patarėjo žemės ūkio klausimais pareigas. Prieš tai jis ėjo VDU Žemės ūkio akademijos vyriausiojo mokslo darbuotojo bei Gyvūnų produkcijos tyrimų ir inovacijų centro vadovo pareigas. 2020–2024 m. V. Jukna buvo Seimo Kaimo reikalų komiteto narys.
