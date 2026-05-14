NMA kviečia kreiptis paramos gyvūnų ir visuomenės sveikatos priemonėms

Priemonės tikslas – skatinti darnią akvakultūros veiklą, visų pirma didinti akvakultūros produktų gamybos konkurencingumą, kartu užtikrinant, kad veikla būtų aplinkos požiūriu tvari ilguoju laikotarpiu.
Remiamos veiklos:
1) akvakultūros įmonių įgyvendinamos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų, puoselėti gyvūnų sveikatą ir gerovę akvakultūros įmonėse prevencijos ir biologinio saugumo aspektais (1 remiama veikla);
2) akvakultūros asociacijų, įskaitant gamintojų organizacijas ar viešojo sektoriaus subjektų įgyvendinamos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų, puoselėti gyvūnų sveikatą ir gerovę akvakultūros įmonėse prevencijos ir biologinio saugumo aspektais (2 remiama veikla).
Taip pat remiamos veiklos gali apimti intervencines priemones, kuriomis prisidedama prie gyvūnų sveikatos ir gerovės akvakultūros sektoriuje užtikrinimo laikantis Reglamento (ES) Nr. 2016/429 taikymo srities. Gyvūnų sveikata ir gerovė yra susijusios: gerinant gyvūnų sveikatą didinama gyvūnų gerovė ir atvirkščiai.
Tais atvejais, kai remiamos vykdomos ligų prevencijos ir kontrolės priemonės, turėtų būti atsižvelgiama į jų poveikį gyvūnų gerovei, kad atitinkamai gyvūnai būtų apsaugoti nuo išvengiamo skausmo, įtampos ar kančios (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsnio nuostata).
Galimi pareiškėjai ir partneriai:
- akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą;
- akvakultūros įmonių (ne mažiau kaip 3 tarpusavyje nesusijusių, veikiančių ir turinčių galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą) asociacija;
- žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių tvarka pripažinta akvakultūros produktų gamintojų organizacija;
- viešojo sektoriaus subjektai.
Kai vykdoma 2 remiama veikla, projektų įgyvendinimo planas gali būti teikiamas ir projektai įgyvendinami kartu su partneriais.
Didžiausia galima paramos suma ir intensyvumas
Didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjui per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį – iki 140 000 Eur numatytoms remiamoms veikloms:
- iki 70 000 Eur, kai vykdoma 1 remiama veikla;
- iki 140 000 Eur, kai vykdoma 2 remiama veikla.
Paramos intensyvumo norma, kai vykdoma 1 remiama veikla:
- ne daugiau kaip 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei projekto įgyvendinimo planą teikia akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą, ir atitinkanti labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės (MVĮ) statusą, kaip jis apibrėžtas Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;
- ne daugiau kaip 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei projekto įgyvendinimo planą teikia akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą, bet neatitinkanti MVĮ statuso.
Paramos intensyvumo norma, kai vykdoma 2 remiama veikla:
- ne daugiau kaip 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projektas atitinka kolektyvinius interesus, turi kolektyvinį paramos gavėją, turi inovacinių aspektų arba užtikrinta galimybė visuomenei susipažinti su projekto rezultatais;
- ne daugiau kaip 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projekto įgyvendinimo planą teikia gamintojų organizacija ir projekto partneris, kai projektas įgyvendinamas su partneriu;
- ne daugiau kaip 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projekto įgyvendinimo planą teikia akvakultūros įmonių asociacija;
- ne daugiau kaip 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas arba projekto partneris, kai projektas įgyvendinamas su partneriu, arba projektas neatitinka aukščiau nustatytų reikalavimų.
Projektų įgyvendinimo planų teikimas
Projektų įgyvendinimo planai ir pridedami dokumentai NMA teikiami užpildžius elektroninę formą per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS).
