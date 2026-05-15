Nuo rugsėjo uždraus šios mėsos įvežimą: išaiškėjo netikėta priežastis

Teigiama, kad sprendimas išbraukti Braziliją iš šalių, atitinkančių ES maisto saugos standartus, sąrašo priimtas tuo metu, kai gegužės 1 dieną laikinai įsigaliojo ES ir „Mercosur“ laisvosios prekybos susitarimas tarp Europos Sąjungos, Brazilijos, Argentinos, Paragvajaus ir Urugvajaus.
Šis susitarimas liberalizuoja prekybą žemės ūkio produktais tarp abiejų Atlanto pusių, tačiau jam ir toliau griežtai priešinasi ES ūkininkai. Jie baiminasi, kad skirtingi gamybos standartai Europoje ir Lotynų Amerikoje sudarys nesąžiningos konkurencijos sąlygas iš Pietų Amerikos importuojamai produkcijai.
„Tai, kad Sąjunga geba užtikrinti taisyklių laikymąsi, yra itin svarbu pasitikėjimui, vienodoms konkurencijos sąlygoms ir geriems santykiams su prekybos partneriais“, – portalui „Euronews“ teigė vienas ES diplomatas.
Su byla susipažinęs pareigūnas teigė, kad balsavimas buvo vienbalsis, o Brazilija tapo pirmąja šalimi, išbraukta iš valstybių, atitinkančių ES apribojimus dėl antimikrobinių medžiagų naudojimo gyvūnams, sąrašo.
Trečiųjų šalių, atitinkančių ES reikalavimus ir galinčių eksportuoti maistui skirtus gyvūnus į Europos Sąjungą, sąrašas oficialiai turėtų būti patvirtintas artimiausiomis dienomis.
Europos Komisija ir anksčiau nuolat pabrėžė, kad ES maisto saugos taisyklės ir toliau bus taikomos žemės ūkio produktams, importuojamiems iš Lotynų Amerikos po prekybos susitarimo įsigaliojimo.
Europos Komisijos atstovė spaudai Eva Hrncirova portalui „Euronews“ patvirtino, kad nuo rugsėjo 3 dienos Brazilija nebegalės eksportuoti į ES jautienos, arklių mėsos, paukštienos, kiaušinių, akvakultūros produktų, medaus ir gyvūninių apvalkalų.
„Prekybos susitarimai nekeičia mūsų taisyklių“, – sakė ji ir pridūrė: „Komisija nustato privalomus Sąjungos sanitarinius ir fitosanitarinius standartus, kurių privalo laikytis tiek mūsų ūkininkai, tiek eksportuotojai iš trečiųjų šalių.“
Briuselis taip pat suderėjo apsaugos priemones, skirtas apsaugoti ES ūkininkus, įskaitant mechanizmus, kurie leistų stebėti galimus rinkos sutrikimus dėl išaugusio importo iš „Mercosur“ šalių. Jautriems produktams, įskaitant paukštieną ir mėsą, taip pat nustatytos kvotos.
Kai Brazilija įrodys atitinkanti saugos reikalavimus, ES galės atnaujinti importą, o Brazilija vėl galės naudotis tomis pačiomis muitų lengvatomis kaip ir kitos „Mercosur“ šalys.
