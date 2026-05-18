Kova dėl kiekvieno litro: kaip šiandien laimi pažangūs pieno ūkiai?

Praktika rodo, kad didžiausią rezultatą duoda ne pavienės pastangos, o visus svarbiausius žemės ūkio aspektus apimanti, inovatyvi sistema. Būtent tokį modelį šiandien vysto „Agrokoncerno grupė“, kartu su partneriais kurdama vieną moderniausių gyvulininkystės projektų Europoje.
„Ateities ūkio“ vizija – ambicinga
Įmonės „Agrokoncernas“ gyvulininkystės produkto grupės vadovė Asta Endrikienė pasakoja apie „Ateities ūkį“, kuris savo pažanga išsiskiria ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu lygiu.
„Tai – didžiausias ir moderniausias karvių fermų kompleksas Europoje, o pašarų gamyba yra neatsiejama ir strateginė viso projekto dalis.
Tiek pašarų ruošimas ūkyje, tiek kombinuotų koncentruotų pašarų gamyba Kretingos pašarų gamykloje sudaro vientisą, efektyvią grandinę.
Kretingos pašarų gamykla užtikrina kokybiškų pašarų ruošimą „Agrokoncerno grupei“ priklausantiems, taip pat ir kitiems šalies gyvulininkystės ūkiams“, – sako pašnekovė.
Šiais klausimais rūpinasi ilgametė komanda. „Gyvulininkystėje esame sukaupę daugiau nei 20 metų patirtį. Turime ne teorinių, bet ir praktiškai patikrintų žinių ir sprendimų, kuriais galime dalintis su geriausių rezultatų siekiančiais ūkininkais.
Mes ne tik kuriame bei parduodame produktus, bet ir teikiame konsultacijas kiekvienam ūkiui pagal individualius poreikius“, – sako A. Endriekienė.
Anot jos, tai yra labai svarbu, nes skirtingi ūkiai susiduria su specifiniais iššūkiais. Individualiai, pasitelkus mokslo žinias, kuriami pašarai padeda ūkininkams aprūpinti gyvūnus kokybišku, konkretaus ūkio poreikiams parinktu ir pritaikytu ėdalu.
Geriausius rezultatus užtikrina bendradarbiavimas
Pašarų gamyba – tai daugiau nei vien žaliavų sumaišymas. Šiandien tai kompleksinis procesas, kuriam būtinos žinios apie gyvūnų fiziologiją, mikroelementų balansą ir šėrimo technologijas.
„Gamyboje naudojame pašarų optimizavimo programas ir tiksliai subalansuojame pašaro sudėtį, remdamiesi daugiau nei 60 kokybinių rodiklių. Tai leidžia užtikrinti, kad gyvuliai gautų visus būtinuosius maistinius elementus, reikalingus jų sveikatai, augimui ir fiziologiniams poreikiams tenkinti“, – pasakoja A. Endriekienė.
Įmonės komanda didelį dėmesį skiria tvarumui bei žaliavų kokybei. „Kiekviena žaliava, patenkanti į mūsų gamybos liniją, praeina išsamią laboratorinę patikrą – tikriname maistinę vertę, švarumą ir atsekamumą“, – pasakoja ekspertė.
Didelę šių žaliavų dalį tiekia vietos augintojai: tai ne tik stiprina vietos ekonomiką, bet ir mažina logistikos poveikį aplinkai.
„Plėsdami pašarų gamybos veiklą pradedame strateginį bendradarbiavimą su pasauline lydere „Corteva Agriscience“.
Ji tiekia sėklas, skirtas kukurūzų silosui, grūdainiui bei kukurūzų ir žolės siloso konservantus. Siekiame užtikrinti visos pašarų gamybos grandinės kokybę – nuo sėklos iki galutinio raciono“, – sako gyvulininkystės produkto grupės vadovė.
Šio žingsnio svarba yra kritinė: pašaro kokybė daro tiesioginę įtaką pieno sudėčiai, gyvulių sveikatai bei produktyvumui.
„Profesionaliai pagaminti pašarai leidžia tiksliai apskaičiuoti maistinių medžiagų poreikį, sumažinti švaistymą ir prisidėti prie tvaraus ūkininkavimo. Tai yra efektyvus būdas valdyti kaštus, išvengti peršėrimo ir užtikrinti gyvulių gerovę.
Pavyzdžiui, tiksliai subalansuotas racionas pagal energijos, baltymų ir skaidulų santykį leidžia pasiekti iki 40 litrų pieno primilžį per dieną iš vienos karvės“, – aiškina specialistė.
Naudą jaučia kiekvienas ūkis
Pašarų gamyba yra ypač svarbi visos „Agrokoncerno grupės“ vystomos gyvulininkystės grandinės dalis.
„Siekiame užtikrinti vientisą sistemą – nuo pašarinių kultūrų auginimo, žaliavų atrankos ir pašarų gamybos iki gyvulių šėrimo bei galutinio produkto kokybės.
Toks viską apimantis modelis padeda užtikrinti stabilų kokybės standartą, efektyviau valdyti procesus, atlikti tobulinimus bei greičiau reaguoti į ūkių poreikius“, – pabrėžia ekspertė.
Didžiausią naudą dėl to mato ūkininkai. Pagrindiniai privalumai – galimybė gauti kokybiškus, praktikoje patikrintus gyvulių bei paukščių šėrimo sprendimus.
„Taip pat yra ir kita svarbi gamyklos veiklos dalis – individualių receptų kūrimas. Skirtingi ūkiai susiduria su skirtingais iššūkiais, todėl universalūs sprendimai ne visada atsiperka.
Savo klientams teikiame profesionalias konsultacijas. Atsižvelgiame į gyvulių amžių, produktyvumą, laikymo sąlygas ir kitus svarbius veiksnius, todėl galime pasiūlyti tiksliai subalansuotus sprendimus“, – teigia UAB „Agrokoncernas“ atstovė.
Ji pabrėžia: profesionaliai pagaminti pašarai teikia kompleksinę naudą. „Jie leidžia gerinti gyvulių sveikatą ir produktyvumą, tiksliau apskaičiuoti maistinių medžiagų poreikį, sumažinti pašarų švaistymą bei optimaliau valdyti kaštus. Tai padeda ūkininkams dirbti našiau, tvariau ir siekti geresnių finansinių rezultatų ūkiuose.“
Inovacijos nuo sėklos iki pašaro
„Corteva Agriscience“ ir „Agrokoncerno“ bendradarbiavimas prasidėjo daugiau nei prieš 20 metų.
Kaip pasakoja „Corteva Agriscience“ verslo klientų vadovas dr. Algis Čižauskas, iš pradžių tai buvo kelių augalų apsaugos produktų tiekimas, tačiau laikui bėgant santykiai peraugo į strateginę partnerystę.
„Agrokoncernas“ yra vienas svarbiausių mūsų partnerių regione, o bendras darbas tapo „Ateities ūkio“ projekto dalimi.
„Mes šiame projekte dalyvaujame ne tik kaip inovatyvių produktų tiekėjai. Tai apima naujausios genetikos kukurūzų hibridus, sėklų padengimo technologijas, biostimuliantus.
Taip pat siloso inokuliantus, kurie užtikrina pašaro kokybės išsaugojimą viso šėrimo proceso metu“, – aiškina dr. A. Čižauskas.
„Dirbame su „Agrokoncerno“ specialistais, o vėliau šias žinias perduodame ūkininkams. Šiandien informacija yra esminė, nes tik taikant inovatyvias technologijas galima pasiekti pelningą ūkininkavimą“, – įsitikinęs pašnekovas.
Kukurūzų veislių pasirinkimas taip pat tampa nuolat atnaujinama proceso dalimi.
„Agrokoncernui“ kasmet siūlomi skirtingo ankstyvumo ir savybių kukurūzų hibridai, pritaikyti vietos sąlygoms ir ūkininkų poreikiams. Asortimentas nuolat atnaujinamas, įtraukiant naujausius rinkoje registruotus ir ūkių poreikiams pritaikytus sprendimus“, – sako pašnekovas.
Patirtis ir Lietuvos potencialas
„Corteva Agriscience“ yra viena didžiausių kukurūzų sėklų gamintojų pasaulyje, o sukaupta patirtis leidžia kurti sprendimus, orientuotus į produktyvumą ir pašarinę vertę.
Didelis dėmesys skiriamas tam, kad hibridai būtų tinkami pieno ūkiams ir maksimaliai išnaudotų siloso potencialą.
„Mūsų selekcininkai dirba siekdami optimizuoti hibridus – didinti derlių, gerinti agronomines savybes ir pašarinę kokybę. Tai leidžia ūkiams gauti aukštesnės vertės silosą“, – pažymi ekspertas.
Kalbėdamas apie Lietuvos gyvulininkystės sektorių, dr. A. Čižauskas pabrėžia technologijų svarbą.
„Gyvulininkystės sektoriaus potencialas labai priklausys nuo taikomų technologijų. Mokslu pagrįsti sprendimai gali užtikrinti ūkio rentabilumą, o be inovacijų plėtra šiandien sunkiai įsivaizduojama.“
Gyvulininkystės kryptis – efektyvumas
„Agrokoncernas“ šiandien gyvulininkystės segmente mato aiškų tikslą – užtikrinti ūkių stabilumą ir pelningumą mažėjančio ūkių skaičiaus kontekste.
Kaip pabrėžia įmonės Tiksliųjų technologijų skyriaus „AgroTTC“ vadovas Arnas Radzevičius, svarbiausias dėmesys krypsta ne į pieno kainą, o į savikainos valdymą.
„Matome, kad traukiantis gyvulininkystės ūkių skaičiui privalome rasti būdų užtikrinti šio verslo stabilumą ir pelningumą.
Kadangi negalime kontroliuoti pieno kainos, turime žiūrėti į jo savikainą. Būdas ją mažinti – darbų laukuose našumo didinimas auginant žolinius pašarus – kukurūzus, pievas – bei užtikrinti aukščiausios kokybės kombinuotųjų pašarų gamybą ir tiekimą klientams“, – sako A. Radzevičius.
Inovacijos laukuose ir technologijos
Pašarų gamyboje vis didesnį vaidmenį atlieka tikslusis ūkininkavimas ir duomenimis grįsti sprendimai.
„Šiuo metu aktyviai dirbame ties kukurūzų ir pievų tręšimo technologijomis bei derlingumo svyravimo mažinimu.
Žoliniai augalai yra jautrūs tiek drėgmės stygiui, tiek pertekliniams krituliams ar saulės trūkumui. Čia padeda naujausi genetiniai sprendimai ir biostimuliantų naudojimas“, – aiškina ekspertas.
Vis didesnę reikšmę įgauna ir tikslusis ūkininkavimas.
„Nemažą pridėtinę vertę kuria kintamos normos tręšimas, purškimas ir sėja, pasitelkiant palydovinius duomenis ir dirvožemio analizę.
Taip pat tęsiame darbus su taškinio purškimo technologijomis. Matome, kad modernūs sensoriai jau padeda spręsti dalį problemų, kurios anksčiau reikalavo daug papildomų resursų“, – teigia jis.
Ūkių pokytis ir inovacijų vertė
Pasak „AgroTTC“ vadovo, ūkininkų praktikos keičiasi lėtai, tačiau kryptis aiški – didesnis dėmesys moksliškai pagrįstiems sprendimams.
„Kol kas pokytis augalininkystėje yra vangus. Kai kur vis dar remiamasi dideliais organinių trąšų kiekiais, tačiau iš dirvožemio tyrimų matome, kad tokia praktika ne visada leidžia optimaliai išnaudoti visus resursus ir gali didinti savikainą“, – sako A. Radzevičius.
„Aiškiai matome, kad „Corteva Agriscience“ kuriamos inovacijos duoda apčiuopiamą naudą žolinių pašarų augintojams.
Biostimuliantai „BlueN“ ir „Sosemba“ jau duoda rezultatus laukuose, o „Brevant“ genetika išsiskiria pažangiais genetiniais sprendimais.“
Tuo pačiu ekspertas pabrėžia: svarbu suprasti, kad technologijos pačios derliaus neaugina – tai daro žmonės, todėl būtina nuolat kelti kompetencijas.
Strateginis žingsnis į gyvulininkystę
Gyvulininkystės segmentas „Agrokoncernui“ tapo natūralia plėtros kryptimi, siekiant sukurti pilną produktų ir sprendimų grandinę nuo lauko iki galutinio rezultato. „Visada matėme, kad gyvulininkystės ūkiai yra atsparesni rinkos ir klimato iššūkiams. Jie turi daugiau pajamų šaltinių, todėl šis segmentas yra stabilesnis. Tai matome ir savo ūkių duomenyse“, – teigia A. Radzevičius.
Pasak jo, plėtra šioje srityje neatsiejama nuo inovatyvių sprendimų.
„Plėsdami gyvulininkystės svarbą savo veikloje, privalome turėti kokybiškus įrankius, kurie padeda efektyvinti visą procesą. Dirbdami su inovatyviomis priemonėmis siekiame jas pritaikyti ir klientų ūkiuose“, – sako Tiksliųjų technologijų skyriaus „AgroTTC“ vadovas.
