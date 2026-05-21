Milžiniškame Lenkijos kiaulių komplekse – pavojingo viruso protrūkis: įspėja ir Lietuvos ūkius

„Situacija regione aiškiai rodo, kad afrikinis kiaulių maras išlieka nuolatinė grėsmė, o didžiausią riziką ūkiams šiandien kelia žmogiškasis faktorius ir biologinio saugumo spragos. Virusui patekti į ūkį pakanka vieno neatsargaus žingsnio, todėl biologinio saugumo reikalavimų laikymasis turi būti kasdienė visų kiaulių laikytojų praktika“, – pabrėžia VMVT direktorės pavaduotojas Paulius Bušauskas.
Nors Lietuvoje šiais metais AKM protrūkių kiaulių ūkiuose neužfiksuota, situacija, kokioje yra laukinė fauna, itin kelia nerimą. Per nepilną šių metų pusmetį AKM jau nustatytas 1 421 šernui – iš jų 1 357 gaišenose ir 64 sumedžiotiems šernams. Tai trečias didžiausias nustatytų AKM atvejų skaičius per 13 metų.
Šiais metais afrikinio kiaulių maro atvejai laukiniams šernams nustatyti daugelyje Lietuvos savivaldybių: liga patvirtinta Anykščių r. sav., Biržų r. sav., Druskininkų sav., Ignalinos r. sav., Kalvarijos sav., Kauno r. sav., Kazlų Rūdos sav., Kėdainių r. sav., Kretingos r. sav., Lazdijų r. sav., Mažeikių r. sav., Pakruojo r. sav., Palangos m. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav., Radviliškio r. sav., Rietavo sav., Rokiškio r. sav., Skuodo r. sav., Šalčininkų r. sav., Šiaulių r. sav., Širvintų r. sav., Švenčionių r. sav., Tauragės r. sav., Ukmergės r. sav., Utenos r. sav., Varėnos r. sav., Vilniaus r. sav., Zarasų r. sav. – tai reiškia, kad virusas gamtoje išlieka plačiai paplitęs ir kelia nuolatinę grėsmę kiaulininkystės ūkiams.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena, kad pagrindinė ir efektyviausia apsauga nuo afrikinio kiaulių maro – griežtas biologinio saugumo reikalavimų laikymasis.
Biologinis saugumas – tai kasdienės prevencinės priemonės, padedančios apsisaugoti, kad į ūkius nepatektų virusas. Kiaulių laikytojai privalo naudoti tik ūkiui skirtą avalynę ir drabužius, reguliariai dezinfekuoti rankas, įrangą bei transportą, riboti pašalinių asmenų lankymąsi laikymo vietose ir vengti kontakto su laukiniais gyvūnais, nešerti kiaulių maisto atliekomis.
VMVT ragina kiaulių laikytojus išlikti ypač budrius ir atsakingai laikytis visų biologinio saugumo reikalavimų, nes net ir vienas neatsargus veiksmas gali lemti pavojingos ligos protrūkį ūkyje.
Apie bet kokius AKM įtarimus kuo skubiau praneškite privačiam veterinarijos gydytojui ir VMVT – užpildžius anketą arba paskambinus telefonais: 1879 ar +370 5 242 0108 (tinka skambinant ir iš užsienio).
Įtarus užkrečiamąją ligą, jei įmanoma, atskirkite sergančius gyvūnus nuo kitų, neišvežkite ūkinių gyvūnų ir jų produktų iš laikymo vietos.
