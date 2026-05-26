Įmonių grupė „Vilvi“ šią savaitę atidarys sūrio gamyklą Bauskoje

Renginyje dalyvaus įmonių grupės „Vilvi“ generalinis direktorius Gintaras Bertašius, Latvijos ekonomikos ministras Viktoras Valainis bei Bauskos meras Aivaras Macekas.
Pranešama, kad įmonių grupė „Vilvi“ sūrio gamybą naujojoje Bauskos gamykloje pradėjo šių metų pradžioje. Bendrovė paskelbė, kad pasiekusi pilną gamybos pajėgumą gamykla per metus pagamins 18 tūkst. tonų sūrio, ir pridūrė, kad produkcija bus eksportuojama į daugiau nei 40 šalių.
Įmonių grupė „Vilvi“ į naująją gamyklą investavo daugiau nei 60 mln. eurų, tuo tikslu naudodama nuosavas, iš banko „Citadele Bank“ gautos paskolos ir Latvijos valstybės biudžeto lėšas.
Susiję straipsniai
„Vilvi“ yra viena didžiausių pieno produktų grupių Baltijos šalyse, ją sudaro septynios įmonės: „Vilkyškių pieninė“, „Modest“, „Kelmės pieninė“, „Kelmės pienas“, „Pieno logistika“, 2021 m. įsigyta Latvijos įmonė „Baltic Dairy Board“ ir 2026 m. sausį įsigyta bendrovė „Marijampolės pieno konservai“.
jogurtas VilvigamyklaĮmonė
Rodyti daugiau žymių