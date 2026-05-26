Įmonių grupė „Vilvi“ šią savaitę atidarys sūrio gamyklą Bauskoje

2026 m. gegužės 26 d. 15:11
Jūras Barauskas
Baltijos šalių pieno produktų gamintoja „Vilvi“ šį penktadienį, gegužės 29 d., Bauskoje atidaro naują sūrio gamyklą, pranešė bendrovės atstovai.
Renginyje dalyvaus įmonių grupės „Vilvi“ generalinis direktorius Gintaras Bertašius, Latvijos ekonomikos ministras Viktoras Valainis bei Bauskos meras Aivaras Macekas.
Pranešama, kad įmonių grupė „Vilvi“ sūrio gamybą naujojoje Bauskos gamykloje pradėjo šių metų pradžioje. Bendrovė paskelbė, kad pasiekusi pilną gamybos pajėgumą gamykla per metus pagamins 18 tūkst. tonų sūrio, ir pridūrė, kad produkcija bus eksportuojama į daugiau nei 40 šalių.
Įmonių grupė „Vilvi“ į naująją gamyklą investavo daugiau nei 60 mln. eurų, tuo tikslu naudodama nuosavas, iš banko „Citadele Bank“ gautos paskolos ir Latvijos valstybės biudžeto lėšas.
„Vilvi“ yra viena didžiausių pieno produktų grupių Baltijos šalyse, ją sudaro septynios įmonės: „Vilkyškių pieninė“, „Modest“, „Kelmės pieninė“, „Kelmės pienas“, „Pieno logistika“, 2021 m. įsigyta Latvijos įmonė „Baltic Dairy Board“ ir 2026 m. sausį įsigyta bendrovė „Marijampolės pieno konservai“.
