Gyvūnų savininkų elgesys pribloškė tikrintojus: kai kuriuos augintinius teko net užmigdyti

Akmenės rajone rasti du kenčiantys šunys
Atlikus patikrinimą pas gyvūnų augintinių laikytojus Naujosios Akmenės seniūnijoje (Akmenės r. sav.), rasti du labai išsekę šunys. Vienas jų sunkiai judėjo, jam nustatytas išplitęs viso kūno skausmas. Veterinarijos gydytojui apžiūrėjus gyvūną konstatuota, kad sveikatos pakitimai yra negrįžtami, todėl, siekiant nutraukti gyvūno kančias, priimtas sprendimas jį humaniškai eutanazuoti.
Antrasis šuo buvo sulysęs, kaklo srityje rastas 10–15 cm dydžio pratrūkęs ir stipriai pūliuojantis darinys. Ant kaklo buvo uždėtas tramdomasis antkaklis su spygliais, kurie nuolat dirgino žaizdą ir kėlė didelį skausmą bei kančią. Taip pat nustatyta, kad šuns nagai buvo gerokai peraugę. Jam suteikta veterinarinė pagalba, gydymas tęsiamas.
Abu gyvūnai paimti iš laikytojo, kurio atžvilgiu pradėta teisena dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais.
Radviliškio rajone – išsekusi karvė, nedeklaruotos kiaulės ir apleisti ožiai
Radviliškio rajone patikrinimo metu ganykloje rasta virve pririšta gulinti karvė. Ji buvo kritiškai išsekusi: pasišiaušęs ir vietomis išplikęs kailis, įdubusios akys, buvo girdimas apsunkęs kvėpavimas. Užpakalinė kūno dalis gulėjo srutų klane, atsistoti ji negalėjo. Inspektoriai taip pat fiksavo, kad karvė ilgą laiką nebuvo girdyta.
Laikytoja aiškino, kad prieš keturias dienas buvo atvykęs veterinarijos gydytojas ir suleidęs vaistų, tačiau gyvūno būklei negerėjant jokių papildomų veiksmų nebuvo imtasi. Patikrinimo metu buvo iškviestas veterinarijos gydytojas, kuris įvertino karvės būklę ir priėmė sprendimą nutraukti galvijo kančias eutanazuojant. Pradėta teisena dėl galimo žiauraus elgesio.
Tame pačiame ūkyje rastos septynios nedeklaruotos kiaulės, iš kurių viena buvo nugaišusi. Apie ją (nors tai privaloma) VMVT nebuvo pranešta, ir biologinio saugumo reikalavimų nebuvo laikomasi. Paimti mėginiai afrikinio kiaulių maro tyrimams. Pradėta administracinė nusižengimų teisena.
Taip pat šiame ūkyje rastas ožys, ožkavedė ir keturių mėnesių ožiukas. Ožio priekinė koja sužalota, sąnariai deformuoti, nagai stipriai peraugę, o visą kūną padengusios pleiskanos. Gyvūnų laikymo aplinka buvo pavojinga – pilna medinių lentų, padangų, metalo konstrukcijų ir kitų daiktų, į kuriuos gyvūnai galėjo susižeisti. Visi trys gyvūnai iš laikytojos buvo paimti. Pradėta teisena dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais.
„Šie atvejai rodo akivaizdžius gyvūnų laikytojų atsakomybių nevykdymo pavyzdžius, kai gyvūnai patyrė dideles kančias. Labai apmaudu, kad tokių situacijų vis dar išaiškiname, o jų pasekmės būna itin skaudžios. Gavę pranešimus VMVT inspektoriai nedelsdami mobilizuojasi ir deda visas pastangas, kad gyvūnai būtų greičiau išgelbėti nuo kančios. Vis dėlto, pirmiausia, norėčiau akcentuoti pačių laikytojų atsakomybę – tinkamai rūpintis gyvūnais yra jų pareiga pagal įstatymą: gyvūnų gerovės užtikrinimas, tinkamos jų laikymo sąlygos ir nuolatinė priežiūra.
Tokie nustatyti įstatymo pažeidimai, akivaizdu, neliks be pasekmių – už pažeidimus laikytojams bus taikoma įstatymu numatyta atsakomybė“, – atvejį komentuoja Daiva Kazlauskienė, VMVT Priežiūros departamento Šiaulių apygardos priežiūros skyriaus vedėja.
VMVT atstovės teigimu, šiuo metu visi paimti gyvūnai, bendradarbiaujant su Akmenės ir Radviliškio rajonų savivaldybių pareigūnais, jau yra perduoti laikiniems globėjams, kurie suteikė reikalingą priežiūrą.