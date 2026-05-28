Lietuviškų braškių kainos verčia žagtelėti: prekeiviai guodžia, kad netrukus jos sumažės

2026 m. gegužės 28 d. 16:17
Raimonda Mikučionytė, „jp.lt“
Ankstyvų daržovių prekyba Panevėžyje jau vyksta, ypač rytais turguje. Daugiausia vietinių ūkininkų produkcijos galima rasti centrinėje turgavietėje Ukmergės gatvėje. Ten jau galima nusipirkti netgi lietuviškų braškių, bet, jei pirksite didesnes, teks už kilogramą mokėti iki 20 eurų.
Lietuviškomis braškėmis prekiaujanti Vilma iš Karsakiškio tvirtino, kad uogas užaugino ji ir jos dukra.
„Po braškių į rinką išeis riešutai. Tačiau galiu drąsiai sakyti, kad braškės nebrango – kaina liko tokia pati kaip ir pernai. Pradėjome nuo 15 eurų už kilogramą, taip buvo ir 2025 metais. Tačiau kainos mažės, po savaitės braškės kainuos mažiau. Tačiau negalvokite, kad kainas radikaliai mažinsime – prisiminkite, kokia žiema buvo. Auginimo sąlygos buvo sudėtingesnės“, – aiškino braškių prekeivė.
Braškėmis, šilauogėmis prekiaujantis Karolis paaiškino, kokios uogos dabar yra populiariausios.

„Šiandien būtų braškės ir šilauogės. Tačiau mums, lietuviams, yra svarbiausios braškės. Pačios pirmos braškės – graikiškos, o dabar jau prasidėjo uogos ir iš Lenkijos.
Beje, jau prasidėjo ir lietuviškų braškių prekyba, bet dar labai nedaug.
Oras šyla, tai gal jau atsiras daugiau ir lietuviškų braškių, bet kainų skirtumas bus nemažas – už Lietuvoje augintas braškes teks sumokėti už kilogramą iki 15 eurų, o už lenkiškas – iki 12 eurų“, – pasakojo Karolis ir aiškino, kad lietuviškos braškės dėl vėsesnio oro noksta lėtai.
