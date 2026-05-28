Menka paguoda ūkininkams: tikisi, kad pieno kainos bent nustos kristi

Skelbiama, kad didžiausi kainų kritimai fiksuoti pagrindinėse pieno gamybos ir eksporto šalyse. Anot MMO, Danijoje pieno supirkimo kaina sumažėjo 28,2 proc., Vokietijoje – 26,4 proc., Nyderlanduose – 24,9 proc., o Belgijoje, Čekijoje ir Lenkijoje kainos mažėjo apie penktadalį.
Baltijos valstybėse taip pat fiksuoti panašūs pokyčiai. Lietuvoje pieno supirkimo kaina per metus smuko beveik trečdaliu, Estijoje – 26,6 proc., Latvijoje – 21,5 proc.
MMO duomenimis, kainų mažėjimą lėmė išaugusi žalio pieno pasiūla, viršijusi paklausos augimą. Dėl to mažėjo pagrindinių pieno produktų, ypač sviesto ir sūrių, kainos, o atsargų didėjimas Europoje darė papildomą spaudimą žaliavos rinkai.
Remiantis Europos Komisijos paskelbta ES trumpalaike rinkos prognoze, nuo 2025 m. spalio besitęsęs pieno supirkimo kainų mažėjimas turėtų stabilizuotis. Prognozė grindžiama naujausiais rinkos duomenimis ir Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros departamento vertinimais.
Teigiama, kad pirmieji stabilizacijos signalai matomi Italijos neatidėliotinų sandorių „spot“ rinkoje, kur žaliavinio pieno kaina augo devynias savaites iš eilės ir gegužės 25 d. pasiekė 35,25 euro cento už kilogramą.
Europos Komisija prognozuoja, kad perdirbimas bus orientuojamas į didesnės pridėtinės vertės produktus – sūrius ir išrūgas, kurių eksportą palaiko pasaulinė paklausa.
Tuo metu sviesto ir lieso pieno miltelių gamyba turėtų išlikti stabili, nugriebto pieno miltelių eksportas – panašus kaip pernai, o nenugriebto pieno miltelių gamyba ir eksportas toliau mažės. Taip pat numatoma, kad geriamojo pieno vartojimo mažėjimą iš dalies kompensuos jogurto ir grietinėlės paklausa.