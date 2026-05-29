Ūkininkas jau parduoda pirmąsias lietuviškas bulves: pasakė, kiek pabrango šiųmetis derlius

Naujienų portalui Lrytas R. Žebarauskas pasidžiaugia, kad gamta šiemet didelių išdaigų šį pavasarį nepadarė, todėl bulviakasis prasideda sklandžiai. Tiesa, derlius nėra pats gausiausias – byra maždaug 10 t/ha.
Pasiteiravus, ar šiuo metu galima įvažiuoti į laukus su kombainu, mat per Lietuvą praslinko stiprus Lietus, Rimantas patikina, kad jo laukai sausi, bulves reikia kone nuolat laistyti.
Tačiau žemdirbys užsimena, kad už bulves šiemet teks mokėti šiek tiek daugiau. Šį pavasarį ūkininkai kalbėjo ir apie smarkiai brangusias trąšas, žemdirbiams teko pilti į techniką ir brangesnį dyzeliną.
„Viskas turėjo įtakos: trąšos, degalai, darbo užmokestis. Bulvės šiemet šiek tiek brangs, bet nedaug. Ankstyvosios bulvės brangti turėtų tik 10 proc.“, – kalba žemdirbys.
Norintiems dar šį savaitgalį paskanauti šviežių lietuviškų bulvių, teks apsilankyti Žebarauskų ūkyje.
Gegužės 29 d. augintojai klientų lauks nuo 14 val. iki 19 val. Už bulvių kilogramą teks mokėti 1,7 Eur/kg.
„Yra labai daug norinčių, dabar kasame bulvių tiems, kam jų labai reikia ir jų labai nori. Su turgumi šią savaitę neprekiausiu, dėl to, kad kai kurie turgaus prekybininkai elgiasi nesąžiningai. Mūsų bulvių nusiperka nedidelį kiekį, paskui prisiperka lenkiškų, o pardavinėja kaip mūsiškes ir taip apgaudinėja vartotoją“, – pykteli ilgametis daržovių augintojas.
Tiesa, ūkininkas pažymi, kad jos jau kitos savaitės viduryje turėtų ir pasiekti didžiuosius prekybos tinklus.
