Gerbiamo lenkų ūkininko fermoje – šiurpą keliantis radinys: kaimynai smerkti neskuba

Preliminariais tyrėjų duomenimis, gyvuliai nugaišo iš bado. Išgyveno tik viena karvė, kurią vėliau teko užmigdyti dėl itin prastos jos būklės, skelbia portalas fakt.pl.
Kaimo gyventojai tvirtina, kad apie tai nieko nežinojo. Be kita ko, niekas viešai nenori pasmerkti kaimyno, mat jis kaime buvo gerbiamas dėl to, kad laisvu laiku dirbo kaip ugniagesys gelbėtojas savanoris.
Gegužės 15 d. Pawelo J. ūkyje susirinko gausybė tarnybų atstovų ir pareigūnų, kaime pasklido žinia apie kraupų radinį. Teigiama, kad Pawelas yra vienas iš paskutiniųjų kaimo ūkininkų.
„Agroambasadoriai“: kodėl sėkmė ūkyje prasideda nuo tyrimų, o ne nuo sėkmės?
„Atvykę į vietą ir atlikę pirminę apžiūrą, be gyvos karvės, aptikome dar vienos karvės skerdeną. Tačiau tai buvo tik pradžia. Teko kviesti patrulį su šunimi“, – sako Bielsko-Biala policijos atstovas spaudai Slawomir Kocur.
Tyrėjų bloga nuojauta pasitvirtino. Susikaupusiame mėšle jie rado gyvūnų liekanas. Jasienicos savivaldybės darbuotojai skubiai surado ekskavatorių, kad galėtų atkasti negyvus galvijus. Jie buvo susimaišę su mėšlu ir šiaudais.
Susiję straipsniai
Imta įtarinėti, kad Pawelas gali piktnaudžiauti alkoholiu, todėl ir nebesirūpino gyvuliais.
„Jis nešėrė gyvulių. Jie mirdavo iš bado stovėdami. Galvijų likučiai puvo tarp dar gyvų karvių išmatų. Ūkininkas pridėdavo daugiau šiaudų, kad šią niekšybę paslėptų. Šiaudų buvo beveik iki tvarto stogo, – leidiniu fakt.pl sakė vienas iš žmonių, buvusių minimije sodyboje kaip tik tuo metu, kai iš srutų traukė nebegyvus gyvulius.
Policija tyrimo išvadas pristatė gegužės 22 d. ir nustatė grubių pažeidimų, teigta, jog gyvūnai buvo laikomi nelegaliai.
Portalas fakt.pl taip pat apsilankė minimame ūkyje. Po tarnybų operacijos prie tvarto liko mėlynas brezentinis audinys su užrašu „Veterinarijos inspekcija“.
Ironiška, kad prie Pawelo J. šeimos namų stovi plastikinė šypsančios karvės statulėlė.
Laikiname aptvare iš tuščiavidurių plytų ir medinės tvoros kampe liko išsekusi, gyva karvė.
„Tai geras vaikinas, labai paslaugus, savanorių ugniagesys“, – taip apie savo kaimyną atsiliepė vietiniai.
Jie taip pat pridūrė, kad Pawelas yra senas viengungis, jis galbūt piktnaudžiavo alkoholiu ir nustojo rūpintis gyvūnais.
Viena iš gyventojų prisimena, kad ūkyje anksčiau gyveno dvi vyro seserys, bet jos išsikraustė. Be to, jam šiuo metu tenka prižiūrėti sergančią motiną, sėdinčią neįgaliojo vežimėlyje.
Bet kaip įmanoma, kad visi abejingai praeidavo pro kenčiančius gyvūnus?
Paweło J. kaimynas, gyvenantis šalia jo, portalui tepasakė, kad apie šį atvejį sužinojo šių metų gegužės 15 d. Anksčiau jis esą nepastebėjo nieko įtartino.
2019 m. Jasienicos seniūnas Janušas Pierzyna Pawelui įteikė sidabrinį medalį už nuopelnus gelbėjimo, gaisrų gesinimo darbe.
Valsčiaus seniūnas yra ir Savanoriškosios priešgaisrinės tarnybos savivaldybių sąjungos pirmininkas. Žurnalistai jo paklausė, ar kolega Pawełas bus pašalintas iš tarnybos, nes galbūt daro reputacinę žalą. Tačiau jis tepasakė, kad jis nieko smerkti nenori, o Pawelas sulauks atsakingų tarnybų sprendimo ir nuobaudos.
„Ne aš, ne gyventojai jį teisiame“, – į kalbas nesileido J. Pierzyna.