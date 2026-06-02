„Sodra“ smulkiai aiškina apie supaprastintą darbo atsiskaitymo formą: kas gali pasinaudoti

Paslaugų kvitų tvarka numato pareigas tiek paslaugų gavėjams, tiek paslaugų teikėjams. Paslaugų gavėjas privalo tinkamai įforminti paslaugų teikimą, pateikti reikiamus duomenis „Sodrai“ ir sumokėti nustatytas įmokas.
Tuo metu paslaugų teikėjas turėtų įsitikinti, kad gavo savo paslaugų kvito egzempliorių, o tam tikrais atvejais – pasibaigus metams įsivertinti, ar nereikia papildomai sumokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų.
Ką svarbu žinoti paslaugų gavėjams?
„Agroambasadoriai“: kodėl sėkmė ūkyje prasideda nuo tyrimų, o ne nuo sėkmės?
Paslaugų gavėjas turi įsigyti paslaugų kvitų knygelę, tinkamai užpildyti kvitus, pateikti PKV pranešimą „Sodrai“ ir sumokėti PSD įmokas už paslaugų teikėją.
Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. paslaugų kvito blankų gamybą ir pardavimą organizuoja Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, todėl dėl paslaugų kvitų knygelių įsigijimo reikia kreiptis į šią instituciją, o ne į „Sodrą“.
Susiję straipsniai
PKV pranešimą apie praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas reikia pateikti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos. Tai galima padaryti internetu prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros https://gyventojai.sodra.lt. Prisijungę prašymų skiltyje rinkitės prašymo formą „Man teikia paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus“.
Svarbu nepamiršti, kad paslaugų teikimo dienų skaičius ribojamas – jis priklauso nuo to, ar paslaugos teikiamos vienam, ar keliems paslaugų gavėjams. Vienam paslaugų gavėjui tas pats žmogus paslaugas gali teikti ne ilgiau kaip 60 dienų per kalendorinius metus.
Jei paslaugos teikiamos keliems paslaugų gavėjams, bendra tokių paslaugų teikimo trukmė negali viršyti 90 dienų per metus. Skaičiuojamos visos dienos, kuriomis buvo teikiamos žemės ūkio ar miškininkystės paslaugos, neatsižvelgiant į tai, kiek valandų tą dieną buvo dirbta.
Pasiekus šias ribas, paslaugų pagal kvitus teikti nebegalima. Jei paslaugų gavėjui darbuotojo paslaugų reikia ilgesnį laiką, su juo turi būti sudaroma darbo sutartis.
Kokias įmokas reikia mokėti?
Paslaugų gavėjas už dirbantį pagal kvitą asmenį moka 6,98 proc. PSD įmoką nuo apskaičiuoto atlygio. Ši įmoka mokama net ir tuo atveju, jei žmogus jau yra draustas sveikatos draudimu kitais pagrindais, pavyzdžiui, dirba pagal darbo sutartį.
Pavyzdžiui, jei už paslaugas žmogui išmokama 100 eurų, PSD įmoka sieks 6,98 euro (100 € x 6,98 %). Jei išmokama 650 eurų – PSD įmoka sudarys 45,37 euro (650 € x 6,98 %).
Įmokas reikia sumokėti iki kito mėnesio 15 dienos.
Ką svarbu žinoti dirbantiems pagal paslaugų kvitus?
Pagal paslaugų kvitus gali dirbti įvairios gyventojų grupės – studentai, pensininkai, bedarbiai ar dirbantieji pagal darbo sutartį. Registruoti bedarbiai, pradėję dirbti pagal paslaugų kvitus, bedarbio statuso nepraranda.
Paslaugų kvitas gali būti išrašomas kiekvienai darbo dienai atskirai arba vienam nepertraukiamam darbo laikotarpiui, tačiau ne ilgesniam nei viena kalendorinė savaitė.
Baigus darbus, darbuotojas turi gauti užpildytą kvito egzempliorių.
Kada žmogui gali tekti papildomai mokėti PSD?
Svarbu žinoti, kad kai kuriais atvejais dirbantiems pagal paslaugų kvitus gali atsirasti pareiga metų pabaigoje papildomai įsivertinti privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Tai aktualu žmonėms, kurių vienintelis draustumo pagrindas yra darbas pagal paslaugų kvitus ir kurie nėra draudžiami valstybės lėšomis, nedirba pagal darbo sutartį bei nevykdo kitos ekonominės veiklos.
Tais mėnesiais, kai žmogus teikia paslaugas pagal kvitus, PSD įmoką už jį sumoka paslaugų gavėjas. Ši įmoka apskaičiuojama nuo uždirbto atlygio, todėl gali būti mažesnė už minimalią mėnesio PSD įmoką. Dėl šios priežasties pasibaigus metams reikia perskaičiuoti sumokėtas PSD įmokas ir, jei jų nepakanka, iki gegužės 1 dienos savarankiškai sumokėti skirtumą, kad būtų padengtas minimalus sveikatos draudimo įmokų dydis. 2026 metais minimali PSD įmoka siekia 80,48 euro per mėnesį.
Tuo metu dirbantiems pagal darbo sutartį tokios prievolės paprastai neatsiranda, kadangi privalomojo sveikatos draudimo įmokas už juos sumoka darbdavys.
Sodraįdarbinimassezoniniai darbuotojai
Rodyti daugiau žymių