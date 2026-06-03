Šviežios bulvės – jau parduotuvėse: štai už kiek prašo už kilogramą jų

„Pirmosios lietuviškos bulvės kasmet yra viena laukiamiausių sezono naujienų. Daugeliui pirkėjų jos asocijuojasi su vasaros pradžia, šaltibarščiais ir pirmaisiais grilio vakarais. Todėl vos pasirodžius pirmajam derliui siekiame, kad jis kuo greičiau pasiektų parduotuves. Šiemet pirkėjams turime ir dar vieną gerą žinią – pirmųjų lietuviškų bulvių kaina išlieka tokia pati kaip pernai ir siekia 1,49 Eur už kilogramą“, – sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.
Pirmosios šviežios bulvės į parduotuves atkeliauja iš Kėdainių krašto ūkių. Pasak augintojų, prognozuoti visą sezoną kol kas sudėtinga – daug kas priklausys nuo vasaros orų, lietaus kiekio ir galimų sausrų. Būtent karšti orai ir sausra bulvių derliui gali padaryti daugiausia žalos.
„Pirmojo derliaus bulvės vertinamos dėl savo skonio ir tekstūros. Jos po virimo ar kepimo būna drėgnesnės, minkštesnės, ne tokios krakmolingos kaip pernykštės bulvės, todėl daugeliui ir asocijuojasi su vasaros pradžia. Be to, jų dažniausiai net nereikia skusti – pakanka gerai nuplauti ir nušveisti“, – sako „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė.
Pirmųjų lietuviškų bulvių turguose neišvysite: įspėja ir pirkėjus
„Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė pastebi, kad šviežios ir kokybiškos bulvės yra vienas universaliausių vasaros produktų, iš kurių galima greitai, skaniai ir pigiai paruošti sotų patiekalą visai šeimai.
„Daugelis pirmąsias lietuviškas bulves renkasi valgyti labai paprastai – su sviestu, krapais ar prie šaltibarščių. Tokie deriniai ne veltui tapę klasika. Bulvės yra itin universalios – jos puikiai dera tiek su žaliomis salotomis, sezoninėmis daržovėmis, tiek su mėsa ar žuvimi.
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Tačiau kartais pakanka vos kelių ingredientų, kad pažįstamas skonis atsiskleistų naujai. Kepant bulves ant žarijų, jas verta pagardinti feta ir citrina – sūris ir citrinos rūgštelė puikiai papildo švelnų šviežių bulvių skonį. Toks derinys puikiai tinka vasaros grilio sezonui ir nereikalauja nei daug laiko, nei brangių ingredientų“, – sako J. Tamoševičienė.