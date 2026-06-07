Buvusi ekonomikos ministrė: sulaukdavome verslininkų skundų dėl Augalininkystės tarnybos

Nors nemažai kas apie tokią instituciją, kaip VAT, išgirdo tik paviešinus apie ikiteisminį tyrimą, A. Armonaitė sakė apie ją gerai žinojusi.
„Nes tai yra verslą reguliuojanti tarnyba, kuria iš tikrųjų ir mums kartais pasiskųsdavo verslininkai. Tiesa, pluoštinių kanapių augintojai, tie, kas žaliavą gamina arba papildus, kosmetiką, panašiai. Gal kažkaip mūsų vertinimas būdavo, kad gal tiesiog neproporcingai elgiasi, nes to būdavo verslo atžvilgiu bendrai verslo priežiūros institucijose.
Bet kad ten yra kriminalas tiesiog – tai tokių ženklų nebuvo. Bent jau tame lauke, kuriame aš buvau“, – laidoje „ELTA kampas“ pasakojo 2020–2024 metais ekonomikos ir inovacijų ministre dirbusi politikė.
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Pasak jos, tuo metu Ekonomikos ir inovacijų ministerija sulaukdavo skundų dėl VAT patikrinimų, vertinimo ir pan. Dėl fitosanitarinių leidimų, minimų tarnybos korupcijos tyrime, jokių verslo signalų tada ministerijai esą nebuvo.
„Kai išlindo tos istorijos, kažkaip prisimeni tada pats, kokiu epizodu, kada girdėjai. Bet tai nebuvo vienetinis, sakysime, dalykas, bendrai rinka tą atspindėdavo“, – pažymėjo ji.
„Kažkas padaro kompromisus su sąžine“
VAT korupcijos byloje figūruoja kelis mėnesius Ingridos Šimonytės Vyriausybėje žemės ūkio ministru dirbęs Kazys Starkevičius. Ilgametis konservatorių partijos narys prisipažino paėmęs kyšį. Generalinė prokuratūra yra nurodžiusi, kad 51 tūkst. eurų kyšio paėmimu įtariamas ir buvęs premjeras bei Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis.
Be to, gegužę įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo buvo pareikšti ir buvusiam socialdemokratų premjerui Gintautui Paluckui. Prokurorai įtaria, kad politikas su žmona Ilma Palucke galėjo neteisėtai įgyti apie 345 tūkst. eurų vertės turtą.
A. Armonaitė sakė maniusi, kad Lietuvoje korupcijos yra labai mažai.
„Aš galvoju, gal aš buvau labai naivi. Jeigu man būtų pasakę kas nors, kad kažkoks toks atvejis galėtų būti, aš būčiau sakius: „Eik tu, negali būti“ – kažką tokio. Matyt, tokia būtų mano reakcija. Dabar aš nežinau. Už nieką negali būti tikras, tik už save tikriausiai“, – laidai „ELTA kampas“ komentavo ji.
„Kai matau, pavyzdžiui, tas pačias Afrikos valstybes, kur korupcija klesti ir gal net tame kitame lygyje, man visada atrodydavo, kad Lietuva yra labai pažangi valstybė. Bet dienos pabaigoje, matyt, dar ne. Dienos pabaigoje, matyt, kažkas padaro tuos kompromisus su sąžine“, – pridūrė buvusi Laisvės partijos pirmininkė.
K. Starkevičius prisipažino paėmęs kyšį
Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją VAT, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams VAT išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Jau tada kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigų nušalintas VAT direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, dirbusi ir su parlamentaru S. Skverneliu, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Vasarį kratos buvo atliktos parlamentarų S. Skvernelio ir K. Starkevičiaus namuose bei kabinetuose. Vėliau jiems buvo pareikšti įtarimai.
K. Starkevičius atsisakė Seimo nario mandato, pranešė stabdantis narystę TS-LKD partijoje. Vėliau naujienų portalui „15min“ jis prisipažino, kad paėmė iki 20 tūkst. eurų siekusį kyšį.