Penktadalis Lietuvos bulvių suplauks į vieną fabriką: jis bus tikrai įspūdingas

Planuojama, jog fabrikas bus vienas didžiausių bulvių ir daržovių perdirbimo projektų šalyje, jame numatoma perdirbti iki 20 proc. viso Lietuvos bulvių derliaus.
Tam auginamos specialios bulvių veislės, šalutiniai bulvių perdirbimo produktai bus naudojami papildomai vertei kurti, vystant žiedinę ekonomiką.
„Įdarbinsime vietinę žaliavą, kad kurtume pridėtinę vertę, prisidėsime prie ūkininkų pajamų diversifikacijos ir didinsime Lietuvoje pagamintos produkcijos eksportą“, – pranešime sakė „Bulvių Namai“ valdybos narė Rugilė Gikarė.
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Per metus planuojama perdirbti apie 100 tūkst. tonų bulvių ir pagaminti apie 23 tūkst. tonų bulvių krakmolo.
Anot įmonės, gamyba bus skaitmenizuota: įdiegti IoT jutikliai, SCADA tipo valdymo sistema ir duomenų analizė realiu laiku.
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Naujajame fabrike bus sukurta apie 40 darbo vietų, skatinamas mokslo–verslo bendradarbiavimas su universitetais.
Dalį pagamintos produkcijos planuojama eksportuoti į Europos rinkas ir platesnį regioną.
Anot R. Gikarės, Lietuvai tai yra vienas iš pirmųjų integruotų didesnių žemės ūkio produkcijos perdirbimo projektų, kuriame pagrindinė žaliava – bulvės – paverčiama aukštos pridėtinės vertės produktu, galinčiu konkuruoti tarptautinėje rinkoje.
Fabriko statybos bus finansuojamas kooperatyvo narių ir skolintomis lėšomis, taip pat pasirašyta 10 mln. eurų paramos sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra.