Pirmasis atvejis šiais metais: pavojingas užkratas niekur nedingo, virusas itin patogeniškas

Širvintų rajono savivaldybės Musninkų seniūnijos Vindeikių kaime esančio ūkio savininko teigimu, pastebėjus, kad per dieną nugaišo 20 vištų, o kitą dieną – dar 12 vištų bei vienas kalakutas, jis ir įtarė paukščių gripą. Ištyrus paimtus mėginius, buvo patvirtintas paukščių gripo virusas.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Vilniaus apygardos priežiūros skyriaus specialistai, nuvykę į ūkį, nugaišino likusius paukščius, paėmė papildomus mėginius ir pradėjo epizootinį tyrimą, siekiant išsiaiškinti kaip virusas galėjo patekti į ūkį.
„Ūkyje paukščiai buvo laikomi tiek lauko aptvaruose, tiek ūkiniuose pastatuose aptvertoje teritorijoje. Tačiau teritorijoje esantis tvenkinys didina riziką, todėl negalima atmesti galimo kontakto su laukiniais paukščiais.
„Agroambasadoriai“: kodėl sėkmė ūkyje prasideda nuo tyrimų, o ne nuo sėkmės?
Net ir esant aptvertai teritorijai, išlieka tikimybė, kad virusas gali patekti per laukinių paukščių išskyras ar kitus aplinkos veiksnius. Rizika dar labiau padidėja, kai naminiai paukščiai išleidžiami į atvirą lauką netoli vandens telkinių, kuriuose būriuojasi laukiniai vandens paukščiai – pagrindiniai paukščių gripo viruso platintojai.
Tokiose vietose tikimybė virusui patekti į laikomų paukščių pulką išlieka itin didelė“, – sako VMVT Vilniaus priežiūros skyriaus vedėja Vaida Barkovskienė.
Susiję straipsniai
„Šiuo metu imamės visų būtinų priemonių ligos židiniui likviduoti ir dar kartą raginame visus paukščių laikytojus ypač atsakingai vertinti biologinio saugumo reikalavimus.
Paukščių laikymas lauke prie vandens telkinių ar vietose, kuriose lankosi laukiniai vandens paukščiai, kelia milžinišką užsikrėtimo riziką, todėl būtina imtis visų įmanomų priemonių kontaktui su laukine fauna išvengti“, – tęsia Vaida Barkovskienė.
paukščių gripaskalakutaivištos
Rodyti daugiau žymių