VMVT patikrino 300 gyvulių ir nustatė nemažai pažeidimų: viena klaida kartojasi dažniausiai

Neatitikimų nustatyta 108 ūkiuose – tai sudaro 37,5 proc. patikrintų ūkių, skelbiama žiniasklaidai išplatintame pranešime.
VMVT visoje Lietuvoje vykdo planines ūkinių gyvūnų laikymo vietų patikras, kurių metu vertina, kaip laikomasi ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, pašarų saugos, gyvūnų gerovės, pieno gamybos bei kitų nustatytų reikalavimų.
Planinė ūkių kontrolė pirmiausia orientuota į tuos ūkius, kurie laiko galvijus, avis, kiaules, tiekia gyvūninės kilmės produkciją rinkai ir gauna ES paramą.
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Palyginus, tuo pačiu 2025 m. laikotarpiu neatitikimų buvo nustatyta 127 iš 350 patikrintų ūkių. Nors šiemet patikrų skaičius mažesnis, jų efektyvumas didesnis – kontrolė vis labiau grindžiama rizikos vertinimu.
Tai leidžia tikslingiau naudoti kontrolės priemonių išteklius ir padėti užtikrinti veiksmingą reikalavimų įgyvendinimą.
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Šiemet didžioji dalis reikalavimų neatitikimų ūkinių gyvūnų laikymo vietose susiję su gyvūnų ženklinimu ir jų registravimu. 64 atvejais gyvūnai neturėjo ausų įsagų, 27 atvejais laikytojai duomenis apie ūkinių gyvūnų kaitą (prieauglio atvedimas, skerdimas savo reikmėms, gaišimas) į Ūkinių gyvūnų registrą perdavė nesilaikydami terminų, 10 atvejų netinkamai užfiksuotas gyvūnų perkėlimas į kitą laikymo vietą.
Nustatyta 11 atvejų, kai juridinis asmuo nebuvo registruotas Pašarų ūkio registro duomenų bazėje kaip pašarų ūkio subjektas, vienu atveju pašarai laikyti netinkamomis sąlygomis (higienos pažeidimai). Taip pat nustatyti su gyvūninės produkcijos priežiūra susiję trūkumai: 5 atvejais nebuvo atlikti vandens tyrimai, o vienu – bloga grindų būklė laikymo patalpose.
„Dažniausiai patikrų metu nustatomi neatitikimai yra susiję su gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimų nesilaikymu. Nors šie pažeidimai yra labiau administracinio pobūdžio, būtent gyvūnų atsekamumas yra vienas svarbiausių veiksnių užtikrinant gyvūnų sveikatą, maisto saugą ir operatyvų reagavimą į užkrečiamųjų ligų grėsmes“, – sako VMVT Priežiūros departamento vyresnysis patarėjas Žydrūnas Vaišvila.
Anot jo, VMVT veikla nėra grindžiama vien reakcija į skundus ar pranešimus apie galimus pažeidimus. Didelė dalis patikrinimų vykdoma planingai ir prevenciškai: remiantis rizikos vertinimu sudaromi metiniai patikrų planai, kurie apima skirtingus ūkius visoje Lietuvoje, ne tik juos lankant vietoje, bet ir nuotoliniu būdu.
Siekiama, kad kontrolės procedūros ūkininkams būtų kuo paprastesnės ir netrikdytų kasdienės veiklos. Jau antrus metus ūkininkai gali naudotis NMA agro mobiliąja programėle, kurios dėka duomenis apie laikomus gyvūnus galima pateikti greitai ir patogiai.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)žemės ūkisagroverslas
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