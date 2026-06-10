„Stovi furgonuose ir rūgsta“: braškių augintojai perspėja, kuo rizikuoja pirkėjai

Jis džiaugėsi, kad derlius kol kas pakankamai geras, pavasaris buvo palankus. Svarbu, kad visko nesugadintų stiprūs lietūs. Anot T. Gursko, šiemet daugelyje rajonų sąlygos palankesnės nei pernai: pernai pavasaris buvo labai šaltas – nušalo didelė dalis derliaus.
„Šiemet daug kur viskas atrodo gerai. Kol kas džiaugiamės“, – optimistiškai kalbėjo asociacijos vadovas.
Dabartinis sezonas neįprastas dėl to, kad braškės tuneliuose, po plėvele, peržiemojo prasčiau nei augusios atvirame lauke, kur buvo didžiulė sniego danga.
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„Ankstyvas pavasaris buvo kiek sudėtingesnis, bet dabar džiugu matyti, kaip viskas sirpsta ir noksta. Pirmosios uogos iš tunelių jau keliauja į prekybos centrus, netrukus prasidės ir lauko derlius“, – kalbėjo T. Gurskas.
Už pirmąsias šiltnamyje užaugintas uogas prašyta 15, o kai kur – net iki 20 eurų. Tačiau, pasak pašnekovo, aukščiau kainai kilti jau nelabai yra kur: ji kris, nes rinkoje atsiras daugiau uogų iš laukų, sodų – ir paprasti žmonės skins savo uogas ir neš pardavinėti.
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T. Gurskas minėjo, kad paprastai kaina krenta iki 4–5 eurų. Užpernai nestandartinės, mažesnės uogos buvo atpigusios ir iki 3 eurų. „Taigi, kainos tikrai turėtų mažėti“, – teigė asociacijos vadovas.
Jis aiškino, kad lenkiškos braškės paprastai būna pigesnės, nes ten leidžiama naudoti daugiau chemijos, todėl ūkininkams lengviau kovoti su kenkėjais ir ligomis.
Pavyzdžiui, jei prasideda stiprūs lietūs – o Lietuvoje tai dažnai nutinka apie Jonines, kai dvi savaites iš eilės gausiai lyja – uogos pradeda pūti. Tuomet situacija tampa labai sudėtinga, ūkininkams tenka kovoti su puviniu. „Pamenu, pernai žmonės išmetė net 60–70 proc. uogų, nes jos supuvo“, – sakė T. Gurskas.
Pirkėjai vertina lietuviškų braškių skonį – jos saldesnės, užaugintos naudojant mažiau chemijos. Tačiau, pašnekovo teigimu, dažnai galutinį sprendimą vis tiek lemia kaina. Jei skirtumas didelis – per pusę ar daugiau – dauguma visgi renkasi pigesnį variantą.
Štai jau ir dabar galima rasti atvežtinių braškių, kurių kaina sukasi apie 4 eurus už kilogramą. Bet tai – dar toliau nei iš Lenkijos atvežta produkcija.
T. Gurskas ragino pirkėjus labiau domėtis, kokią produkciją perka: paklausti pardavėjo, iš kokio ūkio uogos, paprašyti informacijos. Naktiniuose turguose pardavinėjamos produkcijos, pasak asociacijos vadovo, niekas nekontroliuoja: nežiūri nei kilmės, nei kuo purkšta ar kokiomis sąlygomis uogos laikytos.
„Jos stovi furgonuose ir rūgsta, – komentavo T. Gurskas. – Pirkdami uogas atkreipkite dėmesį net į žmogaus panages: tas, kuris dirba ūkyje, bus įdegęs, ir pirštai išduoda, kad žmogaus paties pririnkta ir priskinta.“
Be braškių, prasideda ir valgomojo sausmedžio sezonas, po jo derlių duos ameliankis, vasarinės avietės, vėliau – šilauogės, o po jų – remontantinės avietės. O kur dar serbentai ir agrastai.
„Kol kas uogos labai gražiai laikosi ant krūmų. Šiemet derlius tikrai džiugina – jei pernai derlius nušalo, tai šiemet tarsi atsigriebia. Jei dar kelios savaitės bus palankios, derlius bus labai geras, o kainos tikrai nebus didesnės nei pernai“, – kalbėjo T. Gurskas.