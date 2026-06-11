Birželio 17 d. VDU ŽŪA mokslinė-praktinė konferencija „Žemdirbio vasara 2026“ kviečia susipažinti su inovatyviais agroinžineriniais sprendimais augalininkystėje

Klasteris „Žaliasis intelektas“ telkia mokslą, verslą ir praktiką
Renginį kartu su Lietuvos agronomų sąjunga organizuoja klasteryje „Žaliasis intelektas“ veikiantys VDU ŽŪA Bandymų stotis, VDU ŽŪA Verslo ir socialinės partnerystės centras ir VDU ŽŪA Agronomijos fakultetas. Klasteris telkia mokslą, verslą ir žemdirbių bendruomenę, siekdamas kurti bei diegti inovatyvius ir tvarius sprendimus Lietuvos žemės ūkiui.
Renginio metu VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto mokslininkai ir kitų institucijų specialistai aptars aktualiausius augalininkystės iššūkius, pristatys mokslo rekomendacijas ir praktinius sprendimus, padedančius švelninti klimato kaitos poveikį, gerinti dirvožemio sveikatą ir didinti žemės ūkio konkurencingumą.
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„Žemdirbio vasara“ – tai daugiau nei tradicinis renginys, tai erdvė, kurioje susitinka mokslas, verslas ir praktika. Tik bendradarbiaudami galime kurti sprendimus, kurie būtų inovatyvūs, tvarūs ir pritaikomi ūkiuose“, – sako klasterio „Žaliasis intelektas“ vadovė dr. Skirmantė Balnytė-Rusė.
VDU ŽŪA mecenatas AB „Lytagra“ atviruose laukuose pristatys naujausią žemės ūkio techniką. Lietuvos agronomų sąjungos iniciatyva renginio metu bus pagerbti ir apdovanoti Lietuvai nusipelnę agronomai.
Renginio dalyviai turės galimybę susipažinti su VDU ŽŪA Bandymų stotyje vykdomais augalininkystės technologijų tyrimais, mokslininkai ir įmonių specialistai dalinsis patirtimi bei teiks praktinius patarimus.
Šiemet renginys skirtas Lietuvos agronomo profesoriaus Petro Vasinausko 120-osioms gimimo metinėms paminėti – žmogaus, kurio idėjos ir šiandien įkvepia darnų mokslo, praktikos ir atsakomybės žemei dialogą. Kaip sakė profesorius P. Vasinauskas: „Žemė yra gyvas organizmas, o ne gamybos priemonė. Mokslas turi mus išmokyti ne ją išnaudoti, o su ja sugyventi. Agronomas turi turėti ne tik žinių, bet ir sąžinę prieš žemę.“
Moderni agronomijos mokslo ir tarpdisciplininių tyrimų bazė taps inovacijų spiečiumi
VDU ŽŪA Bandymų stotyje vykdoma daugiau nei pusšimtis lauko eksperimentų, nacionalinių ir tarptautinių mokslo projektų, gimsta inovacijos, naujausios mokslo rekomendacijos, rengiamos daktaro disertacijos ir baigiamieji studentų darbai. „Šiandien Bandymų stotis yra moderni agronomijos mokslo ir tarpdisciplininių tyrimų bazė, aprūpinta šiuolaikiška įranga, reikalinga realizuojant mokslo idėjas. Džiaugiamės birželio 17 d. galėdami pakviesti susipažinti su inovatyviais agroinžineriniais sprendimais, taikomais augalininkystėje“, – sako VDU ŽŪA Bandymų stoties direktorius, konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas prof. habil. dr. Rimantas Velička.
Tradicinė jau 26-oji mokslinė-praktinė konferencija „Žemdirbio vasara 2026“ suburs mokslo, verslo ir praktikos bendruomenę diskusijoms apie žemės ūkį, pažangias technologijas ir tvarią augalininkystę. „Moksliniais tyrimais grįstos rekomendacijos šiuolaikiniam žemdirbiui yra neatsiejama veiklos dalis, padedanti didinti derlingumą, tausoti dirvožemį ir diegti inovacijas. Ir nors daugelis Lietuvos ūkininkų gerai žino augalininkystės technologijų abėcėlę, tačiau kintantis klimatas, nepastovi geopolitinė situacija, rinkų svyravimai, neretai ir painūs politiniai sprendimai kelia vis naujas problemas, kurias spręsti padeda ir mokslininkų patarimai.
Todėl ši konferencija yra puiki galimybė dalintis patirtimi, semtis naujų žinių ir kartu ieškoti sprendimų pažangesniam bei tvaresniam Lietuvos žemės ūkiui. Renginio programoje gausu aktualių ir praktiškai pritaikomų pranešimų žemės ūkio specialistams. Nuolat besikeičiant ūkininkavimo sąlygoms, ypač svarbu ne tik žinoti naujausias technologijas, bet ir suprasti, kaip jas efektyviai taikyti“, – sako prof. habil. dr. R. Velička.
Profesionalų žinios – tvariai žemės ūkio ateičiai
VDU Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto dekanės doc. dr. Aidos Adamavičienės teigimu, šiandien žemės ūkiui susiduriant su globaliais iššūkiais, mokslo ir praktikos sinergija yra kaip niekada reikšminga. „Ypač svarbu, kad naujausios mokslo žinios ir inovacijos kuo greičiau pasiektų praktikus ir būtų pritaikomos agrosektoriuje. Gebėjimas prisitaikyti prie naujų ekonominių, aplinkosauginių, technologinių ir visuomeninių pokyčių tampa vienu svarbiausių sėkmingos veiklos veiksnių.
VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkų kompetencijos, sukaupta patirtis ir vykdomi tyrimai leidžia kurti pažangius, mokslu grįstus sprendimus, padedančius didinti ūkių efektyvumą, stiprinti jų atsparumą ir užtikrinti tvarią sektoriaus plėtrą. Todėl neabejoju – ši mokslinė-praktinė konferencija dalyviams suteiks vertingų žinių, įžvalgų ir galimybę tiesiogiai susipažinti su naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais bei praktikoje taikomomis inovacijomis. Tai puiki proga ne tik tobulinti profesines kompetencijas, bet ir kartu ieškoti atsakymų į šiandienos ir ateities žemės ūkiui aktualius klausimus“, – sako Agronomijos fakulteto dekanė.
Renginys – nemokamas, tačiau būtina išankstinė REGISTRACIJA.
Renginys vyks VDU ŽŪA Bandymų stotyje (Rapsų g. 7, Noreikiškės, Kauno r.).
Renginys vykdomas pagal projektą Nr. LKT-PK-25–1–01066-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos Žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano techninės paramos veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.