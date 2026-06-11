Ūkininkus ragina suskubti – būtinam darbui atlikti liko viena diena

Paskutinę pagrindinio deklaravimo laikotarpio dieną Žemės ūkio duomenų centras teiks papildomą pagalbą pareiškėjams: telefonu konsultuos iki 20 val., o į el. paštu gautas užklausas planuoja atsakyti iki vidurnakčio.
Palyginti su pernai metų bendru rezultatu, remiantis ketvirtadienio (birželio 11 d.) statistika, šiemet iki pernykščio paraiškų skaičiaus dar trūksta šiek tiek daugiau kaip dešimtadalio (12,17 proc.) – apie 13 tūkst. paraiškų.
Pagal plotą skirtumas kiek ryškesnis – iki pernai deklaruoto ploto dar trūksta apie 577 tūkst. ha, arba maždaug penktadalio (19,78 proc.) pernai deklaruoto ploto.
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Šie skaičiai rodo ne galutinį deklaravimo rezultatą, o proceso eigą. Dažnai anksčiau pateikiamos mažesnės ar paprastesnės paraiškos, o didesnius plotus deklaruojantys ūkiai paraiškas pateikia vėliau – prieš tai dar tikslindami laukų ribas, duomenis ir prisiimtus įsipareigojimus.
Todėl paskutinėmis deklaravimo dienomis paprastai išauga ir pareiškėjų, ir savivaldybių specialistų aktyvumas.
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Tinkamai ir laiku pateikta paraiška yra svarbi sklandžiam paramos administravimui ir gali turėti įtakos išmokoms. Kuo anksčiau išsprendžiami klausimai, tuo mažesnė skubėjimo, klaidų ar vėlavimo rizika. Pavėlavus gali būti taikomas išmokų mažinimas, todėl saugiausia paraišką užbaigti iki pagrindinio deklaravimo laikotarpio pabaigos.
Pavėlavus išmokos mažės
Pareiškėjams primenama, kad pavėluotai paraiškas bus galima teikti iki birželio 22 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą suma mažinama 1 proc. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikoma viena darbo diena.
Prieš pateikiant paraišką svarbu patikrinti deklaruojamus laukus, peržiūrėti sistemoje pateikiamą informaciją ir įsitikinti, kad paraiškoje nėra akivaizdžių neatitikimų.
Paskutinę deklaravimo dieną – pagalba iki vidurnakčio
Birželio 12 d., paskutinę pagrindinio deklaravimo laikotarpio dieną, konsultacijas telefonu planuojama teikti iki 20 val., o į el. paštu e-ibraizymas@zudc.lt ir pagalba@zudc.lt gautas užklausas – atsakyti iki vidurnakčio.
Klausimus dėl paraiškos pildymo galima pateikti telefonu (0 5) 266 0620 arba el. paštu pagalba@zudc.lt. Klausimus dėl laukų įbraižymo galima siųsti el. paštu e-ibraizymas@zudc.lt.
Žemės ūkio ministerija ragina pareiškėjus, kurie dar nėra tinkamai pateikę paraiškų, tai padaryti kuo anksčiau, o kilus klausimų – nelaukti paskutinių valandų ir kreiptis pagalbos.
pasėliaideklaravimasŽemės ūkio ministerija (ŽŪM)
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