ŽŪM siunčia žinią ūkininkams, vėluojantiems deklaruoti pasėlius: pasakė, ar mažins išmokas

„ŽŪM priėmė sprendimą netaikyti išmokų mažinimo pareiškėjams, kurie pateiks arba pakoreguos paraiškas pasibaigus pagrindiniam žemės ūkio naudmenų deklaravimo etapui“, – teigiama pranešime.
Pasak ministerijos, šiuo metu patvirtinta daugiau nei 105 tūkst. paraiškų.
„Tai yra 95,40 proc. nuo 2025 m. paraiškų“, – nurodo ŽŪM.
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Skaičiuojama, kad deklaruotas plotas siekia 2 884 673,3 ha. Tai – 98,96 proc. 2025 m. ploto.
ŽŪM pažymi, jog deklaruoti pasėlius galima iki birželio 22 d.
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