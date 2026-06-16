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Ministras A. Palionis įvertino kandidatą, galintį perimti jo kėdę: „Apie darbus dar nešnekėjome“

2026 m. birželio 16 d. 13:04
Vygantas Tuzas
Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovo portfelį perėmus Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“, savo darbus poste artimiausiu metu užbaigsiantis ministras Andrius Palionis mano, kad pagrindinis kandidatas perimti jo vaidmenį – Kęstutis Mažeika – turi reikalingą kompetenciją.
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„Aš manau, kad kompetencijos prasme, jis turi sukaupęs tikrai jos nemažai“, – antradienį Seime žurnalistams sakė A. Palionis.
„Mes Kaimo reikalų komitete (su K. Mažeika – ELTA) labai dažnai kalbame. (Apie darbų perdavimą pasikalbėti – ELTA) dar neteko. Pasisveikinome, bet apie darbus dar nešnekėjome“, – teigė dabartinis žemės ūkio ministras.
Kaip skelbė ELTA, birželio pradžioje Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
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Praėjusią savaitę koalicijos derybas pradėjusių partijų lyderiai ir derybininkai pirmadienį sutarė dėl ministerijų. Į koaliciją pakviestai Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ naujai formuojamoje Vyriausybėje priskirtos Žemės ūkio, Energetikos ir Sveikatos ministerijos.
Pagrindiniais kandidatais šioms ministerijoms vadovauti atitinkamai laikomi demokratai K. Mažeika, Lukas Savickas ir Linas Kukuraitis.
Valdančioji LSDP ir toliau vadovaus devynioms ministerijoms, o Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko dviejų ministerijų kuravimą.
Šią savaitę planuojama pasirašyti koalicinę sutartį.
Žemės ūkio ministrasAndrius PalionisKęstutis Mažeika
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