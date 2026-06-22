Kraupūs rezultatai: kaimynų auginamose braškėse aptiko sveikatai itin pavojingų parazitų

Kaip paskelbė delfi.lv, Tartu universiteto Ekologijos ir žemės mokslų insituto tyrėjai prisijungė prie europinio projekto, kurio metu maisto produktuose buvo ieškoma žmonėms pavojingų parazitų.
Estijos turgavietėse buvo įsigyta 30 braškių pakuočių po 200 gramų, o mėginiai nusiųsti į Prancūziją galutinei analizei.
Rezultatai nebuvo guodžiantys: kaspinuočio kiaušinėlių aptikta net 16,7 proc. mėginių. Tai – daugiausia iš visų valstybių (buvo tiriami mėginiai iš dešimties Europos šalių, Turkijos ir Pakistano).
Lietuviškos uogos ir daržovės išlieka pirkėjų geidžiamiausios: negąsdina ir aukštesnės kainos
Toliau sekė Latvija (13,3 proc. mėginių buvo su parazitų kiaušinėliais) bei Nyderlandai (12,5 proc.).
Kaspinuočiai yra kelių rūšių parazitinės kirmėlės, kurios gali gyventi žmogaus organizme. Jos sukelia difilobotriozę, teniarinchozę, himenolepidozę, teniozę. Užsikrėtimas pasireiškia pilvo skausmais, pykinimu, viduriavimu, vėmimu, svorio kritimu.
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Tačiau Lietuvoje, kaip Lrytas sakė Valstybinė maisto ir veterinarijos inspekcija, braškių parazitologiniai tyrimai nėra atliekami. Tiriami tik pesticidų likučiai, tačiau per pastaruosius keletą metų padidinta tarša nebuvo nustatyta.
„VMVT primena, kad geriausia prevencinė priemonė nuo galimos fizinės taršos yra kruopštus visų šviežių uogų, vaisių ir daržovių plovimas prieš vartojimą“, – teigiama tarnybos atsakyme.
BraškėskaspinuotisEstija
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