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Kraupūs rezultatai: kaimynų auginamose braškėse aptiko sveikatai itin pavojingų parazitų

2026 m. birželio 22 d. 19:01
Lrytas.lt
Tartu (Estija) universiteto tyrėjai nustatė, kad gyvybei pavojingo kaspinuočio kiaušinėlių estiškose braškėse aptinkama kur kas dažniau, nei auginamose kitose šalyse, rašo delfi.lv. Ne ką geresni rezultatai ir Latvijoje.
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Kaip paskelbė delfi.lv, Tartu universiteto Ekologijos ir žemės mokslų insituto tyrėjai prisijungė prie europinio projekto, kurio metu maisto produktuose buvo ieškoma žmonėms pavojingų parazitų.
Estijos turgavietėse buvo įsigyta 30 braškių pakuočių po 200 gramų, o mėginiai nusiųsti į Prancūziją galutinei analizei.
Rezultatai nebuvo guodžiantys: kaspinuočio kiaušinėlių aptikta net 16,7 proc. mėginių. Tai – daugiausia iš visų valstybių (buvo tiriami mėginiai iš dešimties Europos šalių, Turkijos ir Pakistano).

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Toliau sekė Latvija (13,3 proc. mėginių buvo su parazitų kiaušinėliais) bei Nyderlandai (12,5 proc.).
Kaspinuočiai yra kelių rūšių parazitinės kirmėlės, kurios gali gyventi žmogaus organizme. Jos sukelia difilobotriozę, teniarinchozę, himenolepidozę, teniozę. Užsikrėtimas pasireiškia pilvo skausmais, pykinimu, viduriavimu, vėmimu, svorio kritimu.
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Tačiau Lietuvoje, kaip Lrytas sakė Valstybinė maisto ir veterinarijos inspekcija, braškių parazitologiniai tyrimai nėra atliekami. Tiriami tik pesticidų likučiai, tačiau per pastaruosius keletą metų padidinta tarša nebuvo nustatyta.
„VMVT primena, kad geriausia prevencinė priemonė nuo galimos fizinės taršos yra kruopštus visų šviežių uogų, vaisių ir daržovių plovimas prieš vartojimą“, – teigiama tarnybos atsakyme.
BraškėskaspinuotisEstija
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