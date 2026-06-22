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Po dešimties metų darbo – bankrotas: įmonės vadovas bedė pirštu į VMVT sprendimą

2026 m. birželio 22 d. 09:59
Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą vienai pirmųjų Lietuvoje daigų, ūglių ir mikrožalumynų augintojų „Žali žali“, kurios veiklą praėjusių metų pabaigoje dėl šiurkščių pažeidimų, rastų patikrinimo metu, sustabdė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), skelbia portalas „Verslo žinios“.
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Jo duomenimis, negaudama pajamų, praradusi kalėdinę prekybą ir negalėdama realizuoti sandėlio likučių, bendrovė kaupė skolas.
Portalo duomenimis, teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla, dieną – birželio 6 d. – įmonei buvo 10 metų ir vienas mėnuo. Į Kauno apygardos teismą dėl bankroto bylos „Žali žali“ iškėlimo kreipėsi jos vadovas Vincas Benevičius.
Pareiškime teismui jis nurodė, kad 2025-ųjų pabaigoje įmonės veikla sutriko dėl jos atžvilgiu priimto VMVT sprendimo. Įmonė buvo priversta nutraukti veiklą ir patirti itin neigiamus finansinės veiklos rezultatus, ji nebegali generuoti pajamų, realizuoti turimo trumpalaikio turto ir tokiu būdu atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl yra nemoki.

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Portalo teigimu, 2025-ųjų pabaigoje VMVT nurodė „Žali žali“ nedelsiant sustabdyti veiklą dėl šiurkščių pažeidimų, kurių rado tikrindama įmonę.
Tačiau, kaip sakė V. Benevičius, tokios naujienos dėl sustabdymo verslas sulaukė pirmiau negu patikrinimo rezultatų ir pažeidimų sąrašo, atvirkščiai, negu būna per įprastą procedūrą.
Skelbiama, kad VMVT tai paaiškino techniniais nesklandumais, tačiau nurodė, kad vadovas buvo supažindintas su trūkumais, o pažeidimai buvo šiurkštūs. Jų visuma galėjo turėti įtakos mikrobinės taršos maisto produktuose atsiradimui.
Kaip skelbia „Verslo žinios“, įgyvendinę dalį nurodymų „Žali žali“ gruodžio 1 d. pateikė prašymą VMVT atnaujinti veiklą, bet po poros dienų gavo neigiamą atsakymą, nes ne visi nurodymai buvo įvykdyti.
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BankrotasValstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)skolos

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