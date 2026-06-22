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Vienos savivaldybės elgesys kaip reikiant supykdė ministeriją, ši jau ruošia pokyčius: „Perdėm uolus lėšų įsisavinimas“ Kreipsis į Europos Komisiją (1)

2026 m. birželio 22 d. 08:55
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Tai, kas vyksta Vilniaus rajono savivaldybėje privertė sunerimti ne tik autoritetingus šalies mokslininkus, bet ir Aplinkos ministeriją.
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