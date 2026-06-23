Gegužę pieno kaina Lietuvoje mažėjo, o supirkimo apimtys augo

Skelbiama, kad panašiai kito ir pieno supirkimo kaina stambiesiems ūkiams. Jiems mokama kaina gegužę siekė 391,22 euro už toną – 3,10 proc. mažiau nei balandį.
ŽŪDC duomenimis, stambiųjų ūkių supirkto pieno dalis gegužės mėnesį sudarė 71,45 proc. viso supirkto natūralaus pieno. Iš viso šią gegužę Lietuvoje buvo supirkta 123,73 tūkst. tonų pieno – 9,66 proc. daugiau nei balandį ir 0,96 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.
Tuo metu Europos Komisija (EK) žemės ūkio rinkų apžvalgoje pažymi, kad stabilizuojantis arba augant pieno produktų kainoms Europos Sąjungoje, artimiausiais mėnesiais turėtų didėti ir žaliavinio pieno kainos, nors šis pokytis gali pasireikšti kiek vėliau.
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EK Pieno rinkos stebėjimo centro išankstiniais duomenimis, gegužę vidutinė pieno supirkimo kaina Bendrijoje sudarė 425,3 euro už toną – 0,6 proc. mažiau nei balandį.