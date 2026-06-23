Kaip Lrytas pranešė VMVT, pranešimą dėl šviežios vištienos filė iš Lietuvos, kurioje nustatyta Salmonella Newport, paskelbė Latvijos atsakingos institucijos.
Šiuo metu vyksta tyrimas bei produkto atsekamumo procesai – galimi išplatinimo taškai.
„Vartotojai, įsigiję nesaugų produktą, raginami jo nevartoti ir grąžinti į prekybos vietas“, – teigia VMVT.
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Birželio pradžioje irgi buvo paskelbta apie šio gamintojo marinuotas vištienos blauzdeles, kuriose nustatyta Salmonella Infantis. Taip pat pranešta apie viščiukų broilerių šlaunelių mėsą graikiškame padaže – joje rasta Salmonella Infantis bei Salmonella Newport. Tuomet šie produktai buvo patekę į tris Lietuvos prekybos tinklus.
Gavus atsakymus iš „Nemateko“, informacija bus papildyta.
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VMVT primena, jog dažniausiai salmonelioze užsikrečiama valgant žalią arba ne visiškai išvirtą ar keptą mėsą, paukštieną, kiaušinius ir kiaušinių produktus, taip pat valgant daržoves ar vaisius, kurie buvo plauti užterštu vandeniu.
„Siekiant apsaugoti save bei savo artimuosius nuo šios ligos, svarbu laikytis paprasčiausių taisyklių:
Kruopšti higiena: tinkamai plaukite rankas ruošiant paukštienos patiekalus, taip pat po kiaušinių tvarkymo; panaudojus įrankius šviežiai paukštienai ruošti juos tinkamai nuplaukite (peilius, pjaustymo lenteles ir kt.) ir tik tada naudoti kitiems produktams ruošti; prieš valgant arba ruošiant vaisius ir daržoves, kruopščiai nuplaukite juos švariu vandeniu, kad pašalintumėte galimas bakterijas.
Visada nusiplaukite rankas prieš gamindami maistą ir kiekvieną kartą po žalios mėsos dorojimo, pasinaudojus tualetu, po sąlyčio su gyvūnu. Priminkite vaikui nusiplauti prieš valgį rankas, ypatingai jei jis žaidė su namų augintiniu.
Pakankamas maisto terminis apdorojimas: virti, kepti ar kitaip termiškai apdoroti mėsą, paukštieną, kiaušinius ir žuvį. Nevartoti žalios ar nepakankamai termiškai apdorotos mėsos, paukštienos, žalių kiaušinių, nepasterizuoto ar nevirinto pieno.
Rinkitės patikimus pardavėjus.
Saugus produktų laikymas: šaldytuve atskirti jau paruoštus vartoti produktus ir šviežią paukštieną, kad nesusidarytų kryžminė tarša. Kiaušinius rekomenduojama laikyti šaldytuve, kur temperatūra yra žema, kad būtų sumažinta bakterijų dauginimosi galimybė“, – pataria VMVT.
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