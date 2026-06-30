Europoje – pavojingos ligos protrūkis: išskyrė vieną rizikingiausių maisto produktų grupių

Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti. Tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį.
Tyrimo duomenimis, pagrindinis infekcijos šaltinis – liucernos daigai, išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) atkreipia dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių.
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Nors laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologine rizika. Daigai auginami šiltoje ir drėgnoje aplinkoje.
Tokios sąlygos yra idealios ne tik sėkloms sudygti, bet ir bakterijoms daugintis. Net ir nedidelis užterštumas ant sėklų, gamybos įrangos, paviršių ar naudojamo vandens gali lemti spartų pavojingų mikroorganizmų plitimą visoje produkcijoje.
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Skirtingai nei daugelis kitų maisto produktų, daigai dažniausiai vartojami termiškai neapdoroti, todėl vartotojai negali prieš vartojimą sunaikinti galimų patogeninių mikroorganizmų terminiu būdu. Dėl šios priežasties ypatingą reikšmę įgauna prevencinės priemonės gamybos etape – nuo sėklų kilmės kontrolės iki darbuotojų higienos, patalpų švaros ir nuolatinės savikontrolės.
Pastarųjų metų Europos patirtis rodo, kad daigai ne kartą buvo siejami su tarptautiniais salmoneliozės protrūkiais. Vien 2023–2025 m. Europoje registruota daugiau kaip 500 susirgimų salmonelioze, susijusių su daigintomis sėklomis.
„Daigų gamyba nėra paprastas augalininkystės procesas. Tai viena iš maisto gamybos sričių, kuriose net ir nedideli higienos trūkumai gali turėti rimtų pasekmių vartotojų sveikatai. Todėl šiame sektoriuje ypač svarbu užtikrinti griežtą higienos reikalavimų laikymąsi ir nuolatinę rizikų kontrolę“, – pabrėžia VMVT maisto skyriaus vedėja Laura Ivanauskienė.
Ką turi žinoti vartotojai?
Siekiant sumažinti galimą su maisto sauga susijusia rizika, vartotojams rekomenduojama įsigyti daigus tik iš patvirtintų augintojų ar prekybos vietų.
Juos laikyti gamintojo nurodytomis sąlygomis ir suvartoti iki tinkamumo vartoti termino pabaigos Ruošiant maistą svarbu užtikrinti tinkamą virtuvės higieną – kruopščiai plauti rankas, naudoti švarius įrankius ir vengti kryžminės taršos. Be to, prieš vartojimą rekomenduojama daigus kruopščiai nuplauti.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)Maistassalmonelės
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