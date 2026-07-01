Vien patogios e. parduotuvės nebeužtenka: ko šiandien tikisi ūkininkai?

Atsižvelgiant į šiuos poreikius, „Agrokoncernas“ savo e. parduotuvę vysto kaip daugiau nei prekybos kanalą – joje siekiama sujungti produktus, specialistų konsultacijas ir Lietuvos sąlygomis patikrintus sprendimus.
Patogumas nebėra vienintelis argumentas
Pasak „Agrokoncerno“ rinkodaros vadovo Audriaus Bernoto, būtent tokie lūkesčiai pastaraisiais metais ryškiausiai keičia ūkininkų apsirūpinimo priemonėmis įpročius.
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„Ūkininkai tampa vis savarankiškesni ir nori sprendimus priimti greičiau, jiems patogiu metu. Jie tikisi iš karto matyti kainą, produkto paskirtį, pakuotę, naudojimo normas, veikliąją medžiagą ir kitą svarbią informaciją, o paprastesnį užsakymą pateikti nelaukdami vadybininko skambučio“, – sako A. Bernotas.
Toks pokytis ypač juntamas tarp mažesnių ir vidutinių ūkių. Jiems dažnai nereikia didelių produkcijos kiekių ar ilgų derybų – svarbiau greitai rasti reikiamą produktą, suprasti jo paskirtį ir užsakymą pateikti tada, kai tam atsiranda laiko.
Tačiau kartu keičiasi ir tai, kaip ūkininkai vertina pačius sprendimus.
„Šiandien ūkininkui svarbu žinoti, kodėl konkretus sprendimas rekomenduojamas, ar jis išbandytas Lietuvos sąlygomis ir kokią ekonominę naudą gali duoti ūkiui.
Todėl vertę kuria trijų dalykų derinys – patogumas, aiški informacija ir pasitikėjimas pasirinktu sprendimu“, – pabrėžia A. Bernotas.
Skaitmeniniai kanalai neatstoja agronomo
Didėjantis e. prekybos vaidmuo nereiškia, kad žemės ūkyje mažėja specialistų reikšmė. Priešingai – rutininius veiksmus perkeliant į skaitmeninę erdvę, agronomai ir vadybininkai gali daugiau dėmesio skirti sudėtingesniems klausimams.
„Agrokoncernas“ šiemet pristatė e. parduotuvę, kurioje galima įsigyti augalų apsaugos produktų, trąšų ir sėklų. Tačiau įmonėje pabrėžiama, kad tai nėra bandymas konsultacijas pakeisti technologijomis.
„Produkto pasirinkimas priklauso nuo auginamos kultūros, veislės, dirvožemio, augimo tarpsnio, meteorologinių sąlygų, ligų ar kenkėjų spaudimo ir konkretaus ūkio tikslų.
E. prekybą vertiname ne kaip vadybininkų ar agronomų pakeitimą, o kaip jų darbo papildymą. Ūkininkas daugiau paprastesnių veiksmų gali atlikti savarankiškai, o specialistai savo žinias ir laiką skirti ten, kur jų pagalba sukuria didžiausią ekonominę vertę“, – sako A. Bernotas.
Didžiausias iššūkis – ne produktų trūkumas, o pasirinkimas
„Šiandien rinkoje ūkininkui siūloma labai daug produktų, veislių ir technologijų, tačiau ne viskas, kas gerai veikia laboratorijoje ar kitoje šalyje, duoda tokį patį rezultatą Lietuvos klimato ir dirvožemio sąlygomis.
„Agrokoncernui“ priklausantis Inovacijų ir tyrimų centras „AgroITC“ veikia kaip sisteminis filtras, padedantis atskirti marketinginį pažadą nuo realios agronominės ir ekonominės vertės“, – sako A. Bernotas.
Vien 2024–2025 metais centre buvo įrengti 3 752 bandymų laukeliai ir įvertinti 799 skirtingi sprendimai. Po atliktų tyrimų 230 sprendimų buvo atrinkti taikyti „Agrokoncerno“ formuojamose technologijose.
„Norime, kad ūkininkas matytų ne tik produkto pavadinimą ir kainą, bet ir suprastų, kodėl sprendimas atrinktas, kokiomis sąlygomis jis išbandytas ir kaip jį tinkamai įtraukti į savo ūkio technologiją“, – teigia specialistas.
E. parduotuvė – daugiau nei vieta apsipirkti
Šiuo metu „Agrokoncerno“ e. parduotuvėje galima įsigyti augalų apsaugos produktų, trąšų ir sėklų, tačiau ilgainiui joje turėtų atsirasti gerokai daugiau sprendimų.
Kaip pasakoja įmonės projektų vadovė Asta Zokaitytė, siekiama, kad vienoje vietoje būtų lengvai pasiekiama ne tik produkcija, bet ir platesnis sprendimų bei paslaugų krepšelis.
„Jeigu ūkininką domina konkreti paslauga, technologinis sprendimas ar individuali konsultacija, jis gali pateikti užklausą tiesiog e. parduotuvėje. Ji perduodama atsakingam specialistui, kuris susisiekia ir padeda rasti tinkamiausią sprendimą pagal konkretaus ūkio poreikius“, – pasakoja ji.
Didžiausią potencialą įmonė mato tarp profesionalių nedidelių ūkių, kuriems svarbiausia ne dideli užsakymai, o patogus ir greitas apsipirkimas.
„Dalis jų savininkų ūkininkavimą derina su kitu darbu, verslu ar papildomomis veiklomis, todėl ne visada gali darbo metu susisiekti ar susitikti su konsultantais.
Tokiam ūkininkui dažnai nereikia didelių produkcijos kiekių – svarbiau greitai rasti kelis konkrečius produktus, matyti aiškią informaciją ir užsakymą pateikti jam patogiu metu. Todėl kuriame nišinę, mažesniems profesionaliems ūkiams pritaikytą parduotuvę.“
Norėdami įsigyti profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų, ūkininkai galiojantį profesionalaus naudotojo pažymėjimą gali pateikti pačioje e. parduotuvėje. Taip išlaikomi profesionaliam naudojimui taikomi reikalavimai, tačiau pats pirkimo procesas tampa paprastesnis ir patogesnis.
Kaip nurodo A. Zokaitytė, artimiausiu metu e. parduotuvės galimybės bus plečiamos.
„Joje atsiras ir gyvulininkystei skirti produktai, todėl sprendimų krepšelis taps dar platesnis. Kartu siekiame, kad e. parduotuvė būtų ne tik vieta apsipirkti, bet ir patogus informacijos bei sprendimų centras ūkininkui.
Todėl toliau gerinsime produktų paiešką ir filtravimą, plėsime praktinę informaciją, stiprinsime ryšį su „AgroITC“ sukauptomis žiniomis ir sudarysime dar paprastesnes galimybes pasiekti reikalingus specialistus.“
Skaitmenizacijos kryptis: daugiau aiškumo
A. Bernoto teigimu, artimiausiais metais žemės ūkyje svarbiausias pokytis bus ne naujų skaitmeninių įrankių gausa, o jų gebėjimas veikti kartu.
Ūkininkai vis mažiau nori naudotis atskiromis sistemomis produktams užsisakyti, darbams planuoti, laukų istorijai sekti ar privalomiems žurnalams pildyti. Daug didesnę vertę kuria sprendimai, leidžiantys visą informaciją valdyti vienoje vietoje.
„Tikroji vertė atsiras tada, kai duomenys, „AgroITC“ tyrimai ir agronomų patirtis ūkininkui pateiks paprastą atsakymą: ką dabar reikėtų daryti, kodėl, kiek tai kainuos ir kokios ekonominės naudos galima tikėtis.
Manau, kad ateityje laimės ne tos įmonės, kurios turės daugiausia atskirų skaitmeninių įrankių, o tos, kurios sugebės juos sujungti į vieną aiškią, patogią ir praktiškai naudingą ūkininko ekosistemą“, – įsitikinęs A. Bernotas.
žemės ūkisAgrokoncernaselektroninė prekyba
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