Įspėja nelaikyti, neveisti, o sugavus – būtinai sunaikinti: už pažeidimus gresia tūkstantinės baudos

Atkreipiame dėmesį, kad ši iš Šiaurės Amerikos kilusi žuvų rūšis dar 2022 m. yra įtraukta į ES susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašą, todėl jas draudžiama įvežti į ES, pardavinėti, laikyti, veisti, auginti privačiuose tvenkiniuose ar paleisti į aplinką.
Juodosios katžuvės natūraliai paplitusios Šiaurės Amerikoje, nuo Didžiųjų ežerų iki Meksikos šiaurinės dalies. Europoje šių žuvų populiacijos užregistruotos Austrijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje, o pavienių individų aptikta Belgijoje ir Švedijoje.
Rūšies atsiradimas vandens telkiniuose gali būti siejamas su neteisėtu paleidimu iš nelaisvės arba kita žmogaus veikla. 2025 m. atlikto juodosios katžuvės paplitimo, gausumo ir populiacijos būklės vertinimo duomenys rodo, kad ši rūšis gali išgyventi Lietuvos sąlygomis ir formuoti gyvybingas populiacijas, todėl ji kelia grėsmę vietinėms rūšims.
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Juodoji katžuvė yra ištverminga, prie įvairių aplinkos sąlygų prisitaikanti žuvis. Ji gali įsikurti eutrofikuotuose, deguonies stokojančiuose vandens telkiniuose, nes ilgai ištveria didelį deguonies stygių. Neretai vandens telkiniuose susidaro labai gausios jų populiacijos, dėl to vietinės žuvys išnyksta arba jų lieka labai mažai. Juodosios katžuvės intensyviai rausia dugno nuosėdas, todėl vandens telkiniuose būna nuolat drumstas vanduo ir pasikeičia visa ekosistema.
Gyventojai raginami nepirkti ir nelaikyti juodosios katžuvės, neperkelti jos į kitus vandens telkinius ir jokiu būdu nepaleisti į aplinką. Pastebėjus prekybą šia rūšimi, informaciją reikėtų perduoti Aplinkos apsaugos departamentui.
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Žvejams taip pat svarbu būti atidiems. Pagavus į juodąją katžuvę panašią žuvį, rekomenduojama ją nufotografuoti ir informaciją pateikti į Biologinės įvairovės informacinės sistemos invazinių rūšių modulį INVA. Sugautos žuvies jokiu būdu nepaleisti atgal į vandens telkinį – ją būtina sunaikinti.
Už juodųjų katžuvių auginimą, veisimą, pardavimą, mainymą, paleidimą į aplinką Aplinkos apsaugos įstatyme ir Administracinių nusižengimų kodekse numatytos piniginės baudos nuo 280 iki 3 500 eurų, taip pat gali būti skiriamas pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių, invazinių rūšių konfiskavimas.
Plitimo prevencija yra veiksmingiausias ir pigiausias invazinių rūšių valdymo būdas. Todėl kiekvienas atvejis, kai invazinė rūšis neparduodama, nepervežama ir nepaleidžiama į gamtą, padeda apsaugoti Lietuvos vandens telkinius ir jų biologinę įvairovę.
invazinės rūšysžuvisbaudos
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