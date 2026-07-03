Kaip feisbuke praneša savivaldybė, Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška liepos 3 dieną savo potvarkiu paskelbė ekstremalią situaciją. Savivaldybės lygio ekstremali situacija paskelbta dalyje Kazlų Rūdos savivaldybės – Jūrės tvenkinio ir užtvankos teritorijoje, esančioje Jūrės kaime.
„Meras, paskelbdamas ekstremalią situaciją vadovavosi Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro 2026 m. birželio 30 d. posėdžio protokolu, kuriame įvertinus realią Jūrės tvenkinio užtvankos būklę bei galimas pasekmes žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ir aplinkai, rekomenduota skelbti ekstremalią situaciją“, – informuoja savivaldybė.
Primenama, kad Jūrės tvenkinio užtvankos avarinė būklė nustatyta dar 2018 metais. Šiemet savivaldybei per konkursą pavyko rasti rangovą, kuris ėmėsi užtvankos remonto darbų. Tam, kad darbai būtų atlikti, reikia pažeminti vandens lygį tvenkinyje, tam reikalingas Aplinkos apsaugos agentūros leidimas.
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Anot savivaldybės, derinant numatomus darbus paaiškėjo, kad dėl biurokratinių kliūčių nėra galimybės reikiamus leidimus gauti laiku, todėl Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras rekomendavo skelbti ekstremalią situaciją. Posėdyje konstatuota, kad ekstremali situacija yra būtina civilinės saugos priemonė.
„2023 metais Kazlų Rūdos savivaldybėje jau buvo kilusi ekologinė nelaimė – dėl Pilvės-Vabalkšnės tvenkinio užtvankos griūties išgaišo tūkstančiai žuvų.
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Žuvų kritimą tvenkinyje nulėmė kelios priežastys – avarinė tvenkinio savininkės UAB „Karpis“ užtvankos įrenginių būklė, galimai netinkamas Aplinkos apsaugos agentūros išduoto leidimo pažeminti vandens lygį įgyvendinimas ir kritiškas vandens lygio sumažėjimas dėl regione vyravusios hidrologinės sausros“, – prieš kelerius metus jau įvykusią ekologinę nelaimę primena Kazlų Rūdos savivaldybė.