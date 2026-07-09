Savivaldybė jau sudarė preliminarų nenaudojamų ir apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą, į kurį pateko beveik 100 sklypų. Į jį patekę savininkai apie tai informuojami asmeniškai ir per 30 kalendorinių dienų gali pateikti prašymą išbraukti sklypą iš sąrašo, jeigu įrodo, kad teritorija neatitinka apleisto sklypo kriterijų arba yra objektyvių priežasčių, dėl kurių ji negalėjo būti sutvarkyta.
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorė Levutė Staniuvienė naujienų portalui VE.lt sakė, kad tokia griežta priemonė, kai standartinis žemės mokesčio tarifas didinamas nuo 1 iki 4 proc., taikoma pirmą kartą.
„Tai pirmas bandymas. Niekaip nesusitvarkome su apleistų sklypų savininkais, todėl tikimės, kad didesnis mokestis paskatins juos susimąstyti ir pasirūpinti savo turtu“, – sakė L. Staniuvienė.
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Anot jos, dalis gyventojų į savivaldybės perspėjimus jau sureagavo.
„Dvi seniūnijos apskritai nepateikė apleistų sklypų sąrašų, nes žmonės susitvarkė. Matyt, pavyko rasti būdą, kaip juos paskatinti imtis darbų“, – teigė administracijos direktorė.
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Pasak jos, praktika pradėta taikyti dar praėjusiais metais, tačiau tuomet buvo apsiribota tik įspėjimais.
„Pernai jau pradėjome šį darbą, tačiau dar netaikėme didesnio tarifo. Dabar savininkai pirmiausia įspėjami, jiems suteikiamas mėnuo susitvarkyti. Jei per tą laiką niekas nepasikeičia, informacija perduodama mokesčių administratoriui ir taikomas didesnis tarifas“, – aiškino L. Staniuvienė.
Sklypai vertinami pagal nustatytus kriterijus
Skuodo miesto seniūnė Ieva Gembutienė pasakojo, kad kiekviena seniūnija iki birželio vidurio apžiūri savo teritoriją ir sudaro galimai apleistų sklypų sąrašą.
Vertinama, ar sklypai nušienauti, ar juose nėra statybinių atliekų, invazinių augalų ir kitų tvarkos apraše numatytų pažeidimų. Prie kiekvieno objekto pridedamos nuotraukos, o vėliau informaciją tikrina speciali komisija.
„Po komisijos vertinimo gauname savininkų duomenis ir per penkias darbo dienas išsiunčiame įspėjimus. Žmonėms suteikiama 30 dienų susitvarkyti arba pateikti įrodymus, kad sklypas neatitinka nustatytų kriterijų“, – sakė seniūnė.
Jeigu per nustatytą terminą teritorija sutvarkoma, sklypas išbraukiamas iš sąrašo.
„Jeigu savininkas susitvarko, visi laimingai gyvename toliau. Tačiau jei per 30 dienų niekas nepasikeičia, sklypas patenka į galutinį apleistų teritorijų sąrašą ir jam taikomas padidintas žemės mokesčio tarifas“, – aiškino I. Gembutienė.
Tarp probleminių objektų – buvęs malūnas
Vienu iš ryškesnių probleminių objektų Skuode seniūnė įvardija buvusio malūno teritoriją Gedimino gatvėje. Pastatai priklauso privačiam savininkui.
„Verslas buvo pristatęs planų, tačiau realių darbų kol kas nematyti. Teritorija ir pastatai nėra tinkamai prižiūrimi, todėl objektas ir pateko į sąrašą“, – teigė seniūnė.
Dar vienas probleminis objektas – buvusios geležinkelio stoties teritorija. Pasak I. Gembutienės, pagalbiniai statiniai čia yra prastos būklės, o pats pastatas tikrai gadina miesto vaizdą. Tiesa, situaciją šiek tiek gelbsti tai, kad jis yra kiek atokiau nuo miesto centro.
„Kol nepradedame siųsti įspėjamųjų laiškų, teritorija dažniausiai nebūna tvarkoma. Gavę perspėjimą savininkai atvyksta, apsitvarko, tačiau dažnai tik vienam sezonui“, – pastebėjo seniūnė.
Padidintas 4 proc. tarifas taikomas privačių sklypų savininkams bei valstybinės žemės nuomininkams, tačiau netaikomas tais atvejais, kai žemės mokestis apskritai nėra mokamas, pavyzdžiui, kai teritoriją valdo valstybės institucijos.