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ES pieno supirkimo kainos toliau mažėja

2026 m. liepos 10 d. 14:20
Pasaulinėje pieno rinkoje toliau gilėja nuosmukis – naujausiame „Global Dairy Trade“ aukcione pieno produktų prekybos indeksas sumažėjo 4,9 proc. Tai jau trečias iš eilės ir didžiausias šiais metais indekso kritimas.
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Šio aukciono metu labiausiai smuko čederio kainų indeksas, susitraukęs 12,3 proc.
Nugriebto pieno miltelių kaina sumažėjo 7 proc., sviesto – 5 proc., nenugriebto pieno miltelių – 4,4 proc., bevandenių pieno riebalų – 3,9 proc., o laktozės – 3,6 proc.
Tuo metu mocarelos sūrio kainų indeksas padidėjo 3,8 proc., o pasukų milteliai pabrango 8,2 proc.

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Europos Komisijos (EK) Pieno rinkos stebėjimo centro duomenimis, šių metų sausio–gegužės laikotarpiu vidutinė pieno supirkimo kaina siekė 43,5 cento už kilogramą. Šis rodiklis yra 18,5 proc. mažesnis nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu ir 5,4 proc. mažiau už penkerių metų to paties laikotarpio vidurkį.
Gegužę vidutinė žalio pieno supirkimo kaina ES mažėjo aštuntą mėnesį iš eilės.
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Didžiausi metiniai pieno kainų kritimai minėtu laikotarpiu buvo užfiksuoti Belgijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, Danijoje, Vokietijoje, Airijoje, Vengrijoje ir Švedijoje.
Pieno kainos nekito arba nežymiai didėjo šešiose ES šalyse: Maltoje, Suomijoje, Ispanijoje, Kipre, Kroatijoje ir Graikijoje.
GDT aukcionai vyksta kas dvi savaites ir yra laikomi vienu svarbiausių pasaulinių pieno produktų kainų orientyru, turinčiu įtakos tiek eksportuotojams, tiek importuotojams visame pasaulyje.
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