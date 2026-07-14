Liepa – agurkų metas: sunku patikėti, kiek per metus jų užauginama Lietuvoje

2025 m. Lietuvos ūkiuose užauginta 28 tūkst. tonų agurkų – tai 6,7 proc. daugiau nei 2024 m., tuomet jų derlius siekė 26,3 tūkst. tonų. Ūkininkų ir šeimos ūkiuose pernai užauginta 19,8 tūkst. tonų agurkų.
Nors pastaraisiais metais agurkams auginti skirtas plotas mažėjo (2025 m. jis sudarė 773 ha, o 2021 m. – 1 139 ha), bendras derlius didėjo dėl geresnio derlingumo. Per tą patį laikotarpį jis padidėjo nuo 23,8 tūkst. iki 28 tūkst. tonų.
Agurkų derlingumas itin išaugo. 2025 m. iš vieno hektaro vidutiniškai gauta 36,2 tonos, 2024 m. – 28,9 tonos. Taigi per metus derlingumas padidėjo daugiau kaip ketvirtadaliu.
Brangiai kainuojančių klaidų ūkyje galima išvengti: kodėl ūkininkai renkasi lauko dienas?
Palyginti su 2021 m., matomas dar ryškesnis pokytis – nuo 20,9 iki 36,2 tonos iš hektaro. Vadinasi, iš to paties ploto šiandien gaunama gerokai daugiau agurkų nei prieš kelerius metus.
2025 m. agurkų derlius buvo vienas didžiausių per pastaruosius 15 metų. Daugiau agurkų nei pernai buvo užauginta tik 2011 m., tuomet jų derlius siekė 28,2 tūkst. tonų.
Susiję straipsniai
Taigi vasara puikus metas mėgautis agurkais, nes jų tikrai netrūksta, – belieka pasirinkti, kaip juos skanauti.
agurkaiStatistikaderlius
Rodyti daugiau žymių