Europoje plintanti itin užkrečiama liga – ir Lietuvoje: nustatytas jau antrasis protrūkis

Paukščių laikytojas VMVT pranešė, kad nuo liepos pradžios vištos tapo vangios ir pradėjo gaišti viena po kitos. Į vietą nuvykę VMVT inspektoriai atrinko mėginius laboratoriniams tyrimams ir liepos 15 d. patvirtino Niukaslo ligą.
„Niukaslo liga išlieka reali grėsmė visiems Lietuvos paukščių ūkiams, todėl svarbiausios priemonės jai suvaldyti – atsakingas vakcinacijos taikymas ir griežtas biosaugos reikalavimų laikymasis. Nors šiuo konkrečiu atveju papildomi ribojimai aplinkiniams paukščių ūkiams nebus taikomi, Europoje daugėjant ligos protrūkių kiekvienas paukščių laikytojas turėtų įvertinti riziką ir imtis visų prevencijos priemonių.
Ne mažiau svarbu nedelsiant pranešti apie pastebėtus ligos požymius – ankstyvas reagavimas taip pat padeda užkirsti kelią viruso plitimui į kitus ūkius“, – teigia VMVT direktoriaus pavaduotojas Paulius Bušauskas.
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Tai jau antrasis šios ligos atvejis Lietuvoje šiais metais. Pirmasis protrūkis buvo nustatytas 2026 m. vasarį Vilniaus rajono ūkyje, kuriame laikyta daugiau nei 40 naminių paukščių.
Niukaslo liga šiuo metu plinta Europoje: daugiausia atvejų 2026 m. iki šiol užregistruota kaimyninėje Lenkijoje (55), Vokietijoje (55) ir Ispanijoje (26). Tai rodo, kad virusas cirkuliuoja regione, todėl rizika jam patekti į naujus ūkius išlieka didelė.
Niukaslo liga – labai užkrečiama virusinė naminių ir laukinių paukščių liga, galinti sukelti didelį paukščių gaišimą ir reikšmingų ekonominių nuostolių ūkiams.
Veiksmingiausios apsaugos priemonės nuo šios ligos – griežtas biosaugos reikalavimų laikymasis ir naminių paukščių apsauga nuo kontakto su laukiniais paukščiais, vakcinacijos vykdymas. Niukaslo virusą platina ne tik migruojantys laukiniai paukščiai – jis plinta ir per užterštą transportą, avalynę, inventorių ir kitus netiesioginius kontaktus. Siekiant sumažinti ligos plitimo riziką, būtina griežtai laikytis higienos taisyklių, reguliariai dezinfekuoti paukščių laikymo vietas bei riboti pašalinių asmenų patekimą į ūkius. Taip pat ypač svarbu nuolat stebėti paukščių sveikatą – anksti pastebėjus įtartinus požymius ir apie juos nedelsiant pranešus VMVT, galima greičiau suvaldyti ligos plitimą ir sumažinti jos padarinius.
Efektyviai ligos plitimą padeda sumažinti vakcinacija nuo Niukaslo ligos. Lietuvoje komerciniuose ūkiuose ji vykdoma savanoriškai. VMVT taip pat ragina atsakingai įsigyti naminius paukščius. Juos rekomenduojama pirkti tik iš patvirtintų, registruotų ūkių ar prekybos vietų. Perkant iš smulkių augintojų būtina įsitikinti, kad ūkyje laikomasi biosaugos, o paukščiai yra sveiki. Nežinomos kilmės paukščiai, įsigyti nelegaliai ar be dokumentų, gali būti ligos šaltinis.
Pirkėjai turi teisę prašyti paukščių kilmę ir įsigijimą patvirtinančių dokumentų, o pardavėjai privalo išduoti pirkimo–pardavimo kvitą, sąskaitą faktūrą arba kitą mokėjimą patvirtinantį dokumentą. Taip pat rekomenduojama rinktis nuo Niukaslo ligos vakcinuotus paukščius.
Pastebėjus, kad paukščiai tapo vangūs, sumažėjo jų apetitas, pradėjo gaišti ar pasireiškė kiti ligos požymiai, VMVT ragina nedelsiant kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją arba pranešti VMVT – užpildžius anketą arba paskambinus telefonais: 1879 ar +370 5 242 0108 (tinka skambinant ir iš užsienio).
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)LigaNiukaslo liga
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